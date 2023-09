Žádné odpanění neexistuje, hlásá mladá terapeutka, která, jak to vypadá, zavaří hrdinovi v nové řadě seriálu Sexuální výchova. Na škole, kam se po zavření té staré Otis přesunul, není zjevně jediný, kdo chce dávat studentům sexuální rady. Říká si O, působí vyrovnaně a má tisíce sledujících a fronty u dveří. Vypadá to, že Otis má problém.

Asa Asa Butterfield jako Otis | Foto: se svolením Netflixu

Sexuální výchova (v originále Sex Education) z produkce Netflixu, jejíž čtvrtá řada vstoupila právě na obrazovku, se stala diváckým fenoménem téměř přes noc. Její britští tvůrci v čele s Laurie Nunnovou se totiž trefili do vkusu i životního stylu dnešních teenagerů. Mají dobré scénáře a dialogy, smysl pro pointu i pro humor. Kromě nadaných mladých herců navíc dali vděčný prostor i Gillian Andersonové, jež s přehledem a zjevnou radostí ukazuje, že není jen sterilní agentkou z Akt X, ale zvládá i komediální a psychologické polohy.

Především má ale seriál vděčné téma sexu mladých pro mladé. Se všemi trapasy, hledáním, ztrátami i slepými uličkami, jaké tenhle věk provázejí. Včetně zmatků kolem genderové identity a různých půvabných úchylek jako třeba vášně pro mimozemšťany.

Seriál Eliška a Damián strhl na sítích lavinu. Diváci jej vůbec nešetří

Ústřední hrdina Otis má i v nové řadě plné ruce práce – se změnou školy, poradenstvím, kamarády, sám se sebou a vůbec s celým bláznivým světem. A jako by toho nebylo dost, jeho láska odchází na studia mimo město a matka mu právě předčasně porodila sestřičku, na kterou ve svém středním věku tak docela nestačí. Navíc Otis zjistí, že na nové škole má konkurenci. Dívka jménem O pracuje s podobnou reklamní image jako on, ale zkušeněji, a tak hrozí, že bude sám hlavní hrdina možná brzo jejím klientem…

Zvlášť když jeho první prezentace poradny na škole skončila fiaskem. „Proč sis vyholil tak zvláštní vzor? A proč byla kamera tak daleko, Koláčku?“ plísní Otise kámoš za intimní fotky pohlaví, které poslal přítelkyni a které vyskočily v brutálním detailu omylem na plátno během prezentace.

Zábava i zamyšlení

K podobné explicitnosti se autoři uchylují jen výjimečně, na druhou stranu i to patří do života současné mládeže. Aktuální střední generace v mládí maximálně něco o někom nevhodně plácla, dnešní teenageři ale mají fota a videa uniklá nečekaně (či záměrně) ze sítí a mobilů.

Hrdinové seriálu řeší sexuální, školní i osobní poklesky, jen to dělají otevřeněji než jejich rodiče. A ve druhém sledu probírají také své dospěláky, jejich vztahy, šikanu na škole, vlastní seberealizaci a důstojnost.

Ncuti Gatwa, Asa Butterfield a Aimee Lou WoodZdroj: se svolením Netflixu

Autoři jejich prostřednictvím a s odzbrojujícím nadhledem ukazují, jak důležité je umět mluvit o svých trablech, ať je to nešťastná láska ke stejnému pohlaví, neschopnost erekce či spontánní orgasmus. „Na výtvarce jsem se dvakrát udělala! A už zas na to mám chuť. No, a je to. Přišel orgasmus. Tak nevím,“ trápí se u Otise spolužačka, jež bere testosteron a mapuje změny svého těla. Potíže ovšem mají i dospělí, jen o nich tolik nemluví, radši třeba zalezou o pauze se sváčou na toaletu, kde je přece jen víc klidu…

Koordinace intimity

Jen tak na okraj, od roku 2019, kdy se seriál na obrazovce objevil, naplňuje zajímavě obsah svého názvu. Nejen v rámci scénářů, ale i v přístupu k natáčení choulostivých scén. „Vstoupila jsem do projektu, protože producenti cítili odpovědnost ke všem mladým hercům a herečkám,“ vysvětlila pro server BBC Ita O'Brienová, režisérka a koordinátorka intimity pro film, televizi a divadlo, jež dohlížela na práci s herci, jako jsou Asa Butterfieldová, Ncuti Gatwa, Emma Mackeyová, Connor Swindells nebo i George Robinson v roli Isaaka (který je mimochodem skutečně ochrnutý).

Zdroj: Youtube

„Moje role v seriálu působila zkraje spíš lehce obskurně,“ přiznává režisérka. „Vlastně jsem jen měla na place zajistit, aby mladí přesně věděli, co mají hrát a cítili se při tom v pohodě. Ale postupem času se ukázalo, že je lepší o věcech dopředu víc mluvit a probírat s nimi jejich pocity.“

Mnohé podle ní změnila i kauza s Harvey Weinsteinem a následná kampaň Me Too, kdy filmaři začali více dbát na soukromí a bezpečí mladých hereček.

Někteří starší herci se přitom vůči koordinaci intimity vymezili, třeba Sean Bean (známý mj. z Pána prstenů), který varoval před tím, že tento režijní postup může pokazit spontaneitu herecké akce. Podle Ity je to věc názoru, trend v současném filmovém průmyslu je ale jasný: „Jakmile producenti vidí intimní scény ve scénáři, shánějí se po odbornících, kteří dohlédnou na psychologickou přípravu i na respekt vůči mladým hercům na natáčení,“ tvrdí režisérka.

Kazmova Onemanshow: The Movie disponuje nápady. Jako film ale nefunguje

„Vždycky je třeba vnímat jednotlivé scény, charakter postavy i založení konkrétních herců a hereček v kontextu. Významnou roli hraje také humor, s nímž se v seriálu pracuje a díky němuž se hercům k explicitnějším momentům snáze přistupuje. Jsem přesvědčená, že jsme v tomto případě šli správnou cestou,“ dodává.

Ohlas Sexuální výchovy dává tvůrcům včetně O'Brienové za pravdu. I s dostatečnou empatií vůči začínajícím hercům (a samozřejmě s filmařskou zkušeností) lze natočit úspěšný aktuální projekt pro mladé. S autentickým sexem, prostorem pro zamyšlení i zábavu, přitom kurážně a upřímně.