Vyrůstal na Bahamách ve farmářské rodině, později se přestěhoval do USA. V pouhých šestnácti už chtěl sloužit vlasti, a tak si přidal roky, aby mohl v roce 1943 narukovat do armády. Pracoval tu jako ošetřovatel. Po válce ho zlákalo divadlo, hrál v černošském souboru Negro Theatre v New Yorku. Ve filmu na sebe poprvé upozornil sociálním dramatem Džungle před tabulí, kde hrál černošského učitele, který se potýká s kriminalitou mládeže. O tři roky později se objevil ve snímku Útěk v řetězech, kde hrál s Tony Curtisem. Pak přišel film Polní lilie, kde v roli dělníka pomáhal německým jeptiškám na opuštěné farmě. Právě za tuto roli dostal v roce 1964 Oscara.