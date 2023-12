Zdroj: se svolením České televize

Silvestr – pořád nás to baví

ČT1, 31. 12., 21:55

Česká televize oslaví poslední den v roce mimo jiné i pořadem Silvestr – pořád nás to baví. Diváci mohou očekávat to nejlepší ze zábavní tvorby uplynulých sedmi dekád. Těšit se lze na slavné scénky, ale i zapomenuté poklady. Moderátoři Adéla Gondíková a Richard Genzer pozvou všechny u obrazovek do obýváku, který se mění v čase tak, jak si to mnozí pamatujeme. „To jsme měli doma taky!“, bude jedna z nejčastějších hlášek televizního Silvestru 2023. Na návštěvu přijdou známé osobnosti televizní zábavy. Česká televize slibuje, že to bude nezapomenutelné a legendární.