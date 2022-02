„Haďák“ zatím na diváky působí trošku tajemně. Můžete o něm prozradit něco víc? Co má za sebou a jaký je po charakterové stránce? Nevím, jestli člověka utvářejí okolnosti, nebo opačně, ale s Adamem se život moc nemazlil. Při studiu na přírodovědecké škole mu umřeli při havárii v pralese oba rodiče. Jako voják byl nasazen v Afghánistánu. Přežil teroristický útok. Někteří z jeho jednotky to štěstí neměli. Řekl bych, že na mladého kluka je toho až až. A tak se uzavírá. Před světem, před lidmi. Jediná jeho jistota je příroda. Objevuje v sobě talent pro ošetřování zvířat - pro záchranu před jejich vyhubením i pro jejich následné vrácení zpět do volné přírody. Adam je určitě poctivý, upřímný a spravedlivý. Jeho trauma mu ale moc nedovoluje začlenit se do všedního, každodenního života. Lidé jsou pro něj příliš hlasití, mstiví a chycení v nekonečných cyklech intrik a lží.

Co samotné natáčení v blízkosti hadů? Žádalo si to nějaká pravidla? Mohlo to být i nebezpečné?

Stačilo jen být v klidu. Nepanikařit. Hadi jsou velcí učitelé, pokud jsou správně pochopeni. V západní kultuře je had nejhorším symbolem. Staroindické národy chovaly k hadům silnou úctu, vnímaly je jako symbol moudrosti a intuice pro jejich schopnost stát si za svým, okamžitě jednat, nést zodpovědnost za svá rozhodnutí. Jako symbol toho, že jsme všichni spojeni a že naším životním úkolem je kvést, odhazovat vrstvy (kůže), odhazovat nepotřebné.

Nemůžeme prozradit, co Adama v seriálu čeká, i když vnímavý divák cítí, že mezi ním a Annou možná k něčemu dojde… Řekněte tedy obecně - jak se vám líbí v partě lidí, ve které seriál vzniká?

Je to velká radost pracovat v tak širokém a barevném kolektivu. A tím nemyslím jen kreativní složky. Mám fakt úctu k tomu, jak disciplinovaní a zruční jsou lidé od techniky, kostýmů, rekvizit či zvuku… Zároveň si zachovávají specifický humor, který je pro mě při natáčení obrovskou přidanou hodnotou. Rád se mezi ně vracím, představují pro mě takový druhý domov. Jinak Adam je pro mě inspirující postavou. Když už žijete s rolí několik měsíců, přirozeně vám přiroste k srdci a stane se tak vaší součástí.

Kromě seriálů a filmů působíte i na divadelním jevišti, máte na kontě i několik ocenění. Momentálně vás můžeme vidět třeba v Městských divadlech pražských, potažmo ABC v představení Vojna a mír v režii Michala Dočekala. Co byste na konto této inscenace ruské klasiky řekl? Je vám blízká?

Přijde mi, že Rusové se nikdy nebáli jít na dřeň. Žít do roztrhání srdce. Tolstoj byl zarputilý ochránce chudší vrstvy, pomáhal, kde mohl, až při tom zapomínal na svoje zdraví. Můj pradědeček se narodil v Užhorodu, vyrostl jako sirotek, před válkou odešel do Spojených států. Sám jsem studoval dva roky herectví u ukrajinské režisérky Oxany Smilkové, za čtyři dny jsem přečetl Zločin a trest a na vlastní kůži si tak vyzkoušel ruský způsob výchovy a uvažování o umění. Je v tom nekonečná disciplína, odevzdanost na úkor osobního života, umění. Kultivace duše je na prvním místě. Je mi to blízké do té míry, pokud člověk zůstává zdravý. Po všech stránkách.

Brzy vás uvidíme i v chystaném muzikálu Jana Svěráka a Tomáše Kluse Branický zázrak. Už jste začali zkoušet? A jaká role vás tam vlastně čeká?

Je to splněný sen. Budu hrát postavu bezdomovce Rudy, který reprezentuje jednu ze tří pokřivených částí charakteru Krajíčka (Tomáš Klus) – alternovat se v ní budu s Martinem Dejdarem. Je to velká role a já sem opravdu vděčný za důvěru, kterou mi Jan Svěrák dal. No a sem tam si zahraju i úlohu otravného policisty. První čtená zkouška je za námi a premiéra bude v květnu. Všechny srdečně zvu.