Pro všechny její kolegy i přátele to byl šok. Ještě den před smrtí zkoušela Simona Postlerová v Divadle na Vinohradech novou roli v představení Terezka. V neděli odpoledne ji našla policie bez známek života v jejím vinohradském bytě. Na plátně, obrazovce i na scéně byla skvělou vražedkyní, osudovou ženou, psychopatkou, afektovanou slečinkou i vílou. Život na ni ale naložil příliš mnoho.

Všechno odstartovala lékařská diagnóza týkající se syna Simony Postlerové - Damiána. „Narodil se jako zdravé dítě, byl to veselý kluk. Ve třinácti se to ale zlomilo. Najednou začal nosit ze školy místo jedniček pětky, protože nedokázal dočíst v textu větu do konce. Přestal na čas i mluvit, vůbec jsme nevěděli, jaký má vlastně hlas, býval často smutný a nepozorný,“ přiblížila herečka před osmi lety v rozhovoru pro Radiožurnál své trápení. S manželem začali obcházet lékaře a pak přišel definitivní ortel: Aspergerův syndrom a schizofrenie. Damián se stal absolutně závislý na svých rodičích.

Když vyšla kniha A proto skáču, kterou napsal třináctiletý chlapec s autismem Naoki Higašida, požádalo nakladatelství herečku, aby se stala duchovní kmotrou českého překladu. „Všechno to, co cítím ze svého syna, to, co se v něm odehrává, ale nedokáže říct v souvislých větách, jsem najednou viděla zformulované na papíře. Byl to silný pocit,“ řekla v témže rozhovoru.

Manželův odchod

Její životní kříž tím ale neskončil. V roce 2006 našli manželovi Zdeňku Hráškovi melanom v oku, který mu lékaři museli pro záchranu organismu vzít. „V oku jsou ale umístěny cévy, které jsou propojené s játry. A pak to šlo velmi rychle, rakovina se objevila právě tam,“ svěřila se v dokumentu 13. komnata v České televizi.

Manžel, kytarista, se kterým měla také dceru Janu Magdalénu, bojoval s nemocí statečně, v roce 2016 zemřel. Přál si umřít doma, kvůli kolapsu musel být ale převezen do nemocnice. Simona seděla u jeho postele do poslední chvíle a držela ho za ruku.

Milenka i psychopatka

Herecká práce a účast v nadačním fondu Dvojka srdcem pro ni byly únikem ze starostí. Štědřejší než film k ní byly divadlo a televize. Jednu z nejvýraznějších rolí ztvárnila po boku Jaromíra Hanzlíka v televizním filmu Polední žár. Přímo pro ni ji napsal podle britské předlohy Jiří Hubač. „Hrála citově zraněnou ženu mezi dvěma muži, což byla poloha, kterou ovládala fantasticky,“ zavzpomínal pro Deník na herečku režisér filmu Zdeněk Zelenka.

Jednou z podobně silných postav byla psychopatka v televizním dramatu Falešné obvinění, která obviní lékaře ze znásilnění a postupně zničí jeho soukromý i kariérní život. Nebo afektovaná Erika ve filmové verzi inscenace Dům na nebesích, jež se jmenovala Jedna kočka za druhou. „Měla mimořádně široký výrazový rejstřík, dokázala zahrát bláznivky, rafinované inteligentní ženy i oddaně milující dívky,“ doplnil Zelenka.

Pan ministr i Pán prstenů

Osobitou jiskru uměla dát svým projevem i různým zahraničním herečkám, jimž propůjčila hlas na filmovém plátně nebo v televizi. „Strašně mě tahle práce baví. Umět vycítit témbr a energii postavy, ale také hrát si s humorem a jeho odstíny. Protože v každé řeči - angličtině, italštině nebo francouzštině - je trochu jiný. Já si do své postavy navíc pokaždé propašuju i trochu toho svého,“ prozradila Postlerová recept na dobrý dabing.

Namluvila Samanthu Carterovou (ztvárněnou Amandou Tappingovou) v seriálu Hvězdná brána, Lorelai Gilmorovou (Lauren Grahamovou) v seriálu Gilmorova děvčata, Annie Hackerovou (Diana Hoddinottová) v Jistě, pane ministře, Galadriel (představovanou Cate Blanchettovou) ve filmové trilogii Pán prstenů, Holly Golightlyovou (Audrey Hepburnová) ve filmu Snídaně u Tiffanyho nebo Persefonu (Monica Bellucciová) ve filmu Matrix Reloaded.

Hráška v posteli poznám

Měla i smysl pro humor. „Když jsme natáčeli pohádku RumplCimprCampr, zeptala se jí jedna novinářka, jestli by poznala, že má pod peřinou hrášek. Simona nehnula brvou a pravila s převahou šlechtičny: Stoprocentně. Jednoho doma mám. Svého muže Hráška,“ vzpomíná Zelenka na hereččinu pohotovou odpověď.

Simona Postlerová byla od malička velká bojovnice. Jako malá si lepila na zeď výstřižky s fotografiemi slavných gymnastek Evy Bosákové, Věry Čáslavské nebo Nadi Comaneciové. Starosti, kterých v životě přibývalo, jí však velký díl houževnatosti ukradly. V poslední době působila vyčerpaně a bojovala se slabými nervy. A její organismus to zřejmě neunesl.