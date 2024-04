Po pětatřiceti letech mizí z animovaného seriálu Simpsonovi jedna z nejstarších postav. Epizoda s názvem Crimains of the Day je celá věnovaná charakteru, kterého věrní fanoušci znají již od prvního dílu první série v roce 1989 - Larrymu Dalrymplovi, který v ní také umírá. Štamgasta a jednoho z nejbližších přátel Homera si lidé pamatují hlavně z jeho posedávání v baru U Vočka.

Simpsonovi. | Foto: se svolením televize Prima

Larry Dalrymple měl 42 let, když se naposledy posadil za bar Vočkovy hospody. Hlas mu propůjčil Harry Shearer, který mluví například i Montgomeryho Burnse nebo Neda Flanderse. Tvůrci celou 765. epizodu věnovali právě kultovnímu štamgastovi, který považoval Homera, Vočka, Lennyho a Carla za nejlepší přátele. Tato čtveřice se musí v průběhu dílu vypořádat s tím, že svého kamaráda téměř neznala. To podtrhuje i fakt, že za celých téměř 35 let pronesl jen asi dvě věty.

Fanoušci reagovali různě

Lidé na sociálních sítích se s Larryho smrtí vyrovnávali všelijak. Někteří jeho smrt oplakali jako odchod kultovní a oblíbené postavy. „Jedna věc je z posledního dílu Simpsonových jasná. Štamgast Larry měl pěkně smutnej a tragickej život,“ napsal na sociálních sítích jeden z fanoušků.

Našli se ale i takoví, kteří dosud neznali ani jeho jméno. „Je mi přes 30, sleduji Simpsonovy celý svůj život, a teprve teď jsem zjistil, jak se ten chlap v baru jmenuje,“ prohlásil jiný fanoušek.

Další sledující v posledním díle hledají hlubší smysl. „Nikomu jinému nepřijde zvláštní, že dali v jedné celé epizodě prostor jenom Larrymu, když předtím tohoto podivína nezmínili ani jednou?“ ptal se fanoušek na Redditu.

Tvůrci jsou na svou práci hrdí

Na silnou reakci fanoušků odpověděl výkonný producent Tim Long. Webu TMZ řekl, že je mu sice Larryho líto, ale že se přesně o takovou odezvu snažili. „Přestože je to jen vedlejší postava, jsem rád, že to fanoušky zasáhlo stejně jako Homera a jeho partu. Je to znamení, jak moc je show stále oblíbená,“ dodal. Žádný další důvod k Larryho odstranění neuvedl.

Další traumatické smrti v průběhu let

Mnoho milovníku kultovního seriálu si stojí za tím, že se Larryho smrt zapíše mezi ty tragičtější odchody milovaných postav.

Podle serveru Collider mezi ty nejsmutnější patří například smrt Franka Grimese, údajně největšího nepřítele Homera. Tento muž měl velmi těžký život a musel si vše tvrdě vydřít. Během toho se záští pozoroval, jak Homer proplouvá životem a vše mu vychází. Dokonce ani na vlastním pohřbu se mu nedostalo žádného respektu a uznání.

Mezi jedny z nejoblíbenějších postav, které tvůrci seriálu zabili, podle fanoušků patří například jazzový hudebník Murphy Krvavá dáseň, jenž učil Lízu Simpsonovou projevovat emoce hudbou. Zemřel na srpkovitou chudokrevnost.

Fanoušci oplakali také smrt manželky Neda Flanderse, Maude. Zemřela po nehodě s dělem na trička, přičemž velkou roli v tom sehrál Homer.

Mezi další srdceryvná úmrtí patří i odchod Homerovy matky Mony. Homer jí nikdy neodpustil, že ho jako malého opustila a při jedné její návštěvě jí to vše vyčetl. Když se jí šel v noci omluvit, zjistil, že zemřela ve spánku. Fanoušky ranilo hlavně to, že odešla s vědomím, že ji její syn nenávidí.