Na kontě má úspěšné filmy devadesátých let Černí baroni, Tankový prapor, Dědictví aneb Kurvahošigutntag, Kolja či Báječná léta pod psa. Jiří Ježek patří k legendám české producentské práce, která většinou stojí v pozadí více viditelných známých tváří a projektů. Asociace producentů v audiovizi se proto rozhodla otevřít Producentskou síň slávy, v níž by vzdávala hold těm, kteří se na úspěchu domácích filmů výrazně podíleli.

Prvenství patří Jiřímu Ježkovi, jenž stál mimo jiné právě u základů sdružení prvních nezávislých producentů a sehrál důležitou roli při transformaci státního filmu do soukromého sektoru. „Producentství má u nás dlouholetou tradici a je hybnou silou naší audiovize. Současná úspěšná generace by nemohla dělat svou práci bez přínosu předchozích generací. Proto chceme každý rok připomínat jednoho kolegu, který se významnou měrou podílel nebo podílí na dobrém jménu producentské profese," vysvětluje předseda APA Vratislav Šlajer, který na festivalu ocenění kolegovi předá.

Slavnostního večera se zúčastní i režisér Jan Hřebejk, který s Ježkem spolupracoval na filmu Šakalí léta.

Psycholog, taktik i ekonom

Dvaasedmdesátiletý Jiří Ježek působil od 70. let v Krátkém filmu, kde se podílel na výrobě stovky hraných a dokumentárních titulů. Téměř všechny filmy, které vznikly v jeho soukromé společnosti Space Films, se zařadily do první desítky nejnavštěvovanějších filmů v českých kinech. Jako producent se podílel i na dokumentu Hlasy dětí (Voices of the Children) o dětech přeživších pobyt v koncentračním táboře Terezín, který získal v roce 1999 prestižní cenu Emmy za nejlepší historický dokument.

„Filmový producent je složitá profese, která obsahuje všechno - být dobrý psycholog, taktik, dramaturg, ekonom, nesmí se bát, musí umět jednat s lidmi všech profesí, těch dělnických, ale i s umělci, musí být zodpovědný při hospodaření s financemi svými i ostatních. Těch věcí je celá řada a dodnes se o náplni práce producenta mezi laickou veřejností ani filmaři tolik neví,“ podotýká ke svému poslání sám producent Jiří Ježek.