Svobodomyslná Alžběta Bavorská, jež se nezkrotnou povahou, intelektem i půvabem vymykala dobovým standardům i očekáváním císařského dvora, provokuje filmaře od 50. let minulého století. A evidentně má stále svoji magii. V poslední době nejspíš živenou i společenským trendem, jenž přeje aktivním ženám napříč profesemi, film nevyjímaje. Není to ani dva roky, co se Sissi stala hrdinkou šestidílné série Netflixu (Císařovna), teď okupuje pro změnu filmové plátno ve snímku Korzet.