Paní Ofka i Valentinka. Slávka Budínová podle mnohých patřila do jiného století

Valentina ze Sňatků z rozumu i paní Ofka z Noci na Karlštejně. Herečka nabitá energií a důvtipem, s osobitou barvou hlasu, za všech okolností dáma. To byla Slávka Budínová, která podle mnohých patřila do jiného století. V neděli uplyne sto let od chvíle, kdy se „malostranská hraběnka“ narodila.

Slávka Budínová a Hry lásky šálivé. | Foto: se svolením JOJ