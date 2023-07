Stephen Hawking (Teorie všeho, 2014)

Teorie všeho. Eddie Radmayne dostal ze svého Hawkinga OscaraZdroj: se svolením Cinemart

Na svém těžce nemocném těle nosil jednu z nejchytřejších hlav, jakou lidstvo poznalo. Dokázal hravě vysvětlit komplikované zákonitosti fungování vesmíru, nad vlastním postižením a láskou, která ho zachránila, si ale lámal hlavu do konce života. Téměř zázračný osud potkal Stephena Hawkinga, muže, který měl v roce 1963 v 21 letech před sebou zářivou kariéru. Když studentu kosmologie na univerzitě v Cambridge diagnostikovali neléčitelné postupné ochrnutí nervového systému (ALS), byla to tragédie nejen pro něj. Diagnóza zněla: jen dva roky života. Stephen a hlavně jeho přítelkyně Jane to ale nevzdali.

A stal se zázrak. Nadaný vědec žil až do 76 let a dal světu jeden z největších astrofyzických objevů: kvantové vypařování černých děr. „Za tři hodiny, které jsem s ním strávil, řekl asi tak osm vět. Nedokázal jsem se vůbec odhodlat k osobním otázkám,“ vzpomínal herec Eddie Redmayne, který měl jako jeden z mála čest potkat se s předobrazem své postavy naživo. Kvůli filmové roli shodil kolem sedmi kilogramů, čtyři měsíce trénoval s profesionálním tanečníkem, aby se naučil ovládat své svaly. Právem si za svůj výkon vysloužil Oscara.