Andrea Růžičková: Během natáčení Vyprávěj prožívala druhou pubertu

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in Zlom v kariéře Andrey Růžičkové přinesl seriál Vyprávěj (2009 - 2013), v němž ztvárnila hlavní ženskou postavu

Andrea Růžičková, za svobodna Kerestešová, se narodila právě před čtyřiceti lety 21. července 1984 ve Vranově nad Topľou. Je vystudovanou učitelkou, ale tuto profesi nikdy nevykonávala. Začínala jako modelka a objevila se i v hudebních klipech kapely No Name nebo zpěváka Dana Bárty. Ještě než na sebe upozornila rolí Kláry v komedii Rafťáci (2006), zahrála si také v několika českých reklamách.

Zlom v její kariéře přinesl seriál Vyprávěj (2009 - 2013) v němž ztvárnila hlavní ženskou postavu Evu Dvořákovou. „Je to ta nejkrásnější práce, kterou jsem kdy dělala, a proto jsem na ni hrozně pyšná. I po těch letech má Vyprávěj svoji kvalitu. Nádherná kamera, skvělá režie, herecké výkony, kostýmy, vlastně všechno. Je to zatím takové moje životní dílo,“ vzpomínala herečka v rozhovoru pro Deník.

„Bylo mi kolem pětadvaceti, byla jsem taková volnomyšlenkářská… Řekla bych, že jsem prožívala takovou druhou pubertu. Dospělá puberta v Praze. Koncem natáčení jsem se seznámila se svým pozdějším manželem, a už to všechno dostalo jiný spád. Jsem teď mnohem spokojenější, vyrovnanější, troufám si říct, že šťastnější, a všechno do sebe zapadá,“ dodala Růžičková, která se v srpnu 2016 provdala za Mikoláše Růžičku, hudebníka ze skupiny Republic of Two.

O rok později se páru narodil syn Tobiáš a na silvestra roku 2019 další potomek Jáchym. Růžičková účinkovala také v komedii Jak se zbavit nevěsty (2016) nebo v seriálu Ordinace v růžové zahradě 2 a kromě herectví se věnuje také fotografování.

| Video: Youtube

Táňa Pauhofová: „Jo, jo jo!“ křičel Mádl nadšením

close info Zdroj: ČTK zoom_in Táňa Pauhofová, celým jménem Tatiana Pauhofová, se narodila 13. srpna 1983 v Bratislavě

Táňa Pauhofová, celým jménem Tatiana Pauhofová, se narodila 13. srpna 1983 v Bratislavě. V televizi se poprvé objevila už ve dvanácti letech, kdy účinkovala v seriálu Škriatok. Přestože snila o kariéře lékařky, nakonec vystudovala bratislavskou Vysokou školu múzických umění (VŠMU) a dostala se až k angažmá ve Slovenském národním divadle.

Už jako devatenáctiletá se objevila v české pohádce Čert ví proč (2003). Od té doby u nás dostala mnoho pracovních příležitostí. Zahrála si třeba v seriálu Marie Terezie (2017), nebo ve snímcích Hořící keř (2013), Po čem muži touží (2018), Bábovky (2020) a naposledy v letošní novince Jiřího Mádla, filmu Vlny.

„Měli jsme přesné a precizní režijní vedení a hrálo se nám výborně. Ještě nikdy jsem nezažila, že by nějaký režisér tak křičel nadšením, když se nám něco před kamerou povede. Jirka Mádl skákal za kamerou a volal jo, jo, jo!“ vzpomínala.

Hereččiným partnerem je Jonatán Pastirčák, s nímž má tříletou dceru Mílu.

| Video: Youtube

Vica Kerekes: Nechci se stát otrokem peněz

close info Zdroj: Deník/Zdeněk Vaiz zoom_in Vica Kerekes v Česku debutovala v komedii Nestyda (2008), v níž ztvárnila milenku Jiřího Macháčka

Vica Kerekes se narodila 28. března 1981 ve slovenském Fiľakovu, kde žijí převážně Maďaři. I ona je maďarské národnosti a své rodné křestní jméno Éva si změnila na umělecký pseudonym Vica, což je zkratka domáckého Évica. Pracovala jako kulturní redaktorka a uvažovala i o kariéře policistky.

Po studiu na Vysoké škole múzických umení (VŠMU) v Bratislavě, kde byla spolužačkou Pauhofové, se přestěhovala do Budapešti, kde se prosadila jako divadelní i filmová herečka a kde žila se svým přítelem a později manželem Csabou Vighem, uměleckým fotografem.

„Věřím na to, že si svůj život řídíme sami. A také věřím na setkání. Život je pro mě o setkávání s druhými. Nic není náhoda, vždy se potkáme s tím, s kým se máme potkat. Díky tomu se neustále učíme a můžeme sami sebe měnit,“ svěřila se v rozhovoru pro Deník a doplnila i to, jaké vyznává hodnoty: „Pro mě je důležité, aby můj život neřídily peníze. Přesněji řečeno, aby se mě nezmocnily a nestala jsem se jejich otrokem.“

Kerekes v Česku debutovala v komedii Nestyda (2008), v níž ztvárnila milenku Jiřího Macháčka. Později natočila například pohádku Dešťová víla (2010), komedie Muži v naději (2011), Něžné vlny (2013) nebo další pohádku Anděl Páně 2 (2016). Naposledy si zahrála v rodinném filmu Gump – jsme dvojka (2024).

| Video: Youtube

Judit Pecháček: Za covidu pekla zákusky v cukrárně

close info Zdroj: Deník/Martin Divíšek zoom_in U nás na sebe Judit Pecháček upozornila hlavní rolí ve sportovním dramatu Fair Play (2014), zabývajícím se dopingem sportovců v době Československa

Judit Pecháček, za svobodna Bárdos, se narodila 12. května 1988 v Bratislavě. I ona má maďarské kořeny a její otec Gyula Bárdos byl dokonce prvním politikem maďarské národnosti, který kandidoval na post slovenské hlavy státu v roce 2014. Pecháček vyrůstala v Senci. Od dětství hraje na klavír a studovala vážnou hudbu na konzervatoři. Odtud byl už jen krůček ke studiu herectví na VŠMU.

U nás na sebe upozornila hlavní rolí ve sportovním dramatu Fair Play (2014), zabývajícím se dopingem sportovců v době Československa. Příležitost dostala také v seriálech Svět pod hlavou (2027), Bohéma (2017) nebo Herec (2020. Jednu z hlavních rolí si zahrála v pohádce Čertí brko v roce 2018. Pak ale její kariéru, stejně jako mnoha jejím kolegům, zbrzdila pandemie covidu-19.

„První vlna covidu mě připravila o peníze, neměla jsem tehdy žádnou práci. Tak jsem si šla přivydělat do jedné bratislavské cukrárny – k bratrovi mé kamarádky. Potřebovali výpomoc před velikonočními svátky. Pekla jsem zákusky a pomáhala je rozvážet. A protože mě to strašně bavilo, zůstala jsem nakonec přes dva měsíce. Byla bych ráda i déle, ale mezitím se rozběhly castingy na filmy a já tušila, že něco z toho by mohlo vyjít, tak jsem se s cukrárnou rozloučila,“ prozradila Deníku.

V létě 2022 se herečka provdala za kameramana a herce Miloslava Pecháčka. V současné době pro Českou televizi natáčí seriál Děcko.

| Video: Youtube

Natália Germáni: Ve filmu Její tělo musela hrát choulostivé scény

close info Zdroj: ČTK zoom_in Ve filmu Její tělo (2023) ztvárnila Natália Germáni výraznou roli Andrey Absolonové, reprezentantky ve skoku do vody, která se nakonec stane úspěšnou pornoherečkou

Natália Germáni se narodila 27. ledna 1993 v Nitře. V mládí provozovala sportovní aerobik a v žákovské kategorii se stala dokonce mistryní Slovenska. Její vysportované tělo a přirozenou krásu ocenila i porota slovenské Miss Universe 2011, v níž se Germáni probojovala až do finále. Díky tomu si během studia na střední škole přivydělávala jako modelka. Podívala se i do zahraničí, například do Thajska, Španělska nebo do Ameriky.

Po maturitě se dostala na VŠMU a stala se herečkou na plný úvazek. V Česku se uvedla rolí v ne příliš povedené komedii Věčně tvá nevěrná (2018), ve které si zahrála po boku Saši Rašilova. Následoval snímek Amnestie (2019) a postava princezny Eleny v oblíbených fantasy pohádkách Princezna zakletá v čase (2020) a Princezna zakletá v čase 2 (2022).

Ve filmu Její tělo (2023) ztvárnila Germáni výraznou roli Andrey Absolonové, reprezentantky ve skoku do vody, která se nakonec stane úspěšnou pornoherečkou. „Když jsem šla na casting, věděla jsem, že budeme porno hrát, nikoli dělat. Nejsem pornoherečka, ale herečka, která má zahrát choulostivé scény,“ řekla pro magazín Ženy k průběhu natáčení, během něhož ji v některých pasážích zastoupila dublérka. Svému manželovi, slovenskému bubeníkovi Martinu Valihorovi, herečka porodila dcery Zuzu a Vesu.

| Video: Youtube

Kristína Svarinská: V Česku i na Slovensku mám zázemí

close info Zdroj: ČTK zoom_in Kristína Svarinská byla k vidění třeba v českých filmech Nevěrné hry (2003), 10 pravidel jak sbalit holku (2014), ve vánoční pohádce Nejlepší přítel (2018), v komediích Teroristka (2019), Střídavka (2020) nebo Lítá v tom (2023)

Kristína Svarinská se narodila 14. května 1989 v Bratislavě. Od dětství účinkovala v rozhlasových hrách a před kamerou se poprvé ocitla už v jedenácti letech. Absolventka VŠMU má ráda i tanec. Na Slovensku se zúčastnila televizních soutěží Showdance a Let's Dance.

„V životě jsem udělala hodně zvláštních rozhodnutí, a pak se ukázalo, že byla správná. Jsem dost spontánní a intuitivní, a když už se nějak rozhodnu, jdu si za tím. Konám emocionálně, a pak si k rozhodnutí doplním reálný základ. Dřív jsem měla tendence jít proti té intuici, ale nakonec se většinou ukázalo, že to, co jsem podvědomě vnímala, bylo správně. A já si ublížila jen proto, že jsem chtěla intuici přetlačit rozumem,“ svěřila se časopisu Glanc.

| Video: Youtube

V Česku byla slovenská herečka k vidění třeba ve filmech Nevěrné hry (2003), 10 pravidel jak sbalit holku (2014), ve vánoční pohádce Nejlepší přítel (2018), v komediích Teroristka (2019), Střídavka (2020) nebo Lítá v tom (2023). V současné době účinkuje v seriálu Dunaj, k vašim službám (ke zhlédnutí na Voyo), což je slovenská obdoba naší Zlaté labutě. „V Česku i na Slovensku mám zázemí. Mám ráda, když je práce hodně pestrá. Když někdy už cítím, že je fajn zůstat chvíli na jednom místě, tak se o to snažím,“ uvedla Svarinská.