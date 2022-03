„Rád bych se ti veřejně omluvil, Chrisi. Přehnal jsem to a udělal jsem chybu. Je mi trapně a mé jednání nepředstavovalo muže, kterým chci být. Ve světě lásky a laskavosti není místo pro násilí,” pokračoval v omluvě. Smith dále v příspěvku dodal, že násilí ve všech podobách je jedovaté a destruktivní.

Ve svém vzkazu se také omluvil Akademii, producentům předávání filmových cen, všem účastníkům a divákům po celém světě, stejně jako rodině tenisových hvězd Venus a Sereny Williamsových a lidem podílejících se na filmovém snímku, za který v neděli získal cenu za nejlepší herecký výkon.

Facka v přímém přenosu

Will Smith v neděli způsobil rozruch, když vstoupil na pódium a udeřil komika Chrise Rocka do obličeje. K momentu došlo poté, co Rock zavtipkoval o vyholené hlavě Pinkettové-Smithové. Při předávání ceny za nejlepší dokumentární film Rock zažertoval: „Jado, miluju tě, G. I. Jane 2, nemůžu se dočkat, až to uvidím.”

Oceněný Will Smith na pódiu zfackoval moderátora Oscarů. Kvůli vtipu o manželce

Kamera poskytla záběr na Pinkettovou-Smithovou, která se netvářila pobaveně. Hercova manželka totiž otevřeně hovořila o svém boji s alopecií, autoimunitním onemocněním, které vede k vypadávání vlasů. „To se podařilo,” podotknul ironicky Rock a zdálo se, že reagoval na to, že vtip nevyzněl dobře.

Zdroj: Youtube

Když poté Smith vstal ze svého místa a uštědřil Rockovi facku, bylo slyšet, jak oscarový herec dvakrát zakřičel: „Neber si jméno mé ženy do své za***né huby!” Pro americké diváky cenzoři ztlumili část výměny názorů mezi Rockem a Smithem. Poté divadlo ztichlo a bavič prohlásil: „To byl nejlepší večer v dějinách televize.”

Po slavnostním ceremoniálu Akademie odsoudila Smithovo jednání a jakékoli násilí.