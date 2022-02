Příběh vášně a zrady

Příběh nespoutané vášně a žárlivosti se odehrává v době Poirotovy dovolené, kterou detektiv tráví na palubě velkého říčního parníku v Egyptě. Vše plyne poklidně, tak jako samotný Nil, společnost na lodi se dobře baví. Do chvíle, než do líbánek jednoho z párů zasáhne tragédie. Mezi Vyprávění nabízí strhující Fipozantní pouštní scenérie, dech beroucích výhledů a majestátních pyramid v Gíze, sleduje osudy skupiny kosmopolitních cestujících, přičemž nečekané zvraty a zápletky udržují diváka v napínavé nejistotě až do konečného rozuzlení.

Máme rádi Jardu! Hokejista Jágr oslaví 50. narozeniny na Primě i s expartnerkami

Film je druhou christiovskou adaptací herce Kennetha Branagha, první byla Vražda v Orient Expresu. Pětinásobný kandidát na Oscara se kromě režie znovu chopil i role Poirota. Hvězdné obsazení doplňují Tom Bateman, Annette Bening, Russell Brand či Emma Mackey.



Belgičan ve světě zločinu

Na stříbrné plátno se tak znovu vrací ikonická postava knih Agathy Christie Hercule Poirot. Poprvé vstoupil na stránky v roce 1920 v románu Záhada na zámku Styles, jeho věrným pomocníkem při řešení případů se stal kapitán Arthur Hastings. Belgičan s knírem se objevil celkem v 32 autorčiných románech a ve více než padesáti povídkách. Dostal už mnoho podob, ve filmu i v televizi, dokonce i japonskou anime verzi. Pojďme se podívat na některé herce, kteří měli tu čest.



Příliš malý knír

Prvním byl britský herec Austin Trevor. Šlo o adaptaci románu Alibi z roku 1931. Se stejným představitelem následovaly ještě dvě detektivky, v témže roce natočená Černá káva a Lord Edgware umírá. Agatha Christie však prý z herce dvakrát nadšená nebyla. Jeho knír byl podle ní málo zakroucený a příliš malý.

Asi nejhoršího ztvárnění detektivky i Poirota se dopustil ve filmu Vraždy podle abecedy (1965) Frank Tashlin, jehož pojetí se nelíbilo ani spisovatelce. Nejen kvůli postelovým scénám, které k Poirotovi nepatří, ale i kvůli obsazení a střihu. Šlo o značně pozměněnou verzi díla, jež se blížila více parodii než vážné adaptaci. Hlavního hrdinu si zahrál americký herec Tony Randall, po jeho boku se objevila Anita Ekbergová.

Kdo vyhraje Oscara? Největší šanci má Síla psa s dvanácti nominacemi

Serióznější a předloze věrnější byl britský divadelní herec Albert Finney (kterého známe také jako Porthose z jedné z filmových adaptací Tří mušketýrů). Poirota hrál jen jednou, ve filmu Sidneyho Lumeta Vražda v Orient expresu (1975), který získal pět nominací na Oscara, přičemž jednu proměnil díky herečce Ingrid Bergmannové ve vedlejší roli. Finney se objevil v této roli pouze jednou.

Jeho žezlo převzal Peter Ustinov. Stal se jedním z herců, kteří Poirota proslavily. Celkem oblékl jeho kabát šestkrát – ve filmech Smrt na Nilu (1978), Zlo pod sluncem (1982), Třináct u stolu (1985), Hra na vraždu (1986), Vražda o třech dějstvích (1986) a Schůzka se smrtí (1988). Zajímavostí je, že ve Třinácti u stolu se v roli inspektora Jappa objevil David Suchet - krátce předtím, než sám ztvárnil Hercula Poirota.



Zamilovaný detektiv

Dalším v řadě se stal Alfred Molina v poněkud netypické verzi další adaptace Vraždy v Orient expresu (2001). Odehrával se totiž v současnosti, Poirot kromě jiného používal lap top a také se zamiloval. „Nejvíce melancholický Poirot, jakého plátno vidělo,“ napsal o mužíčkovi utrápeném láskou New York Magazine.

Pak přišel David Suchet. A převálcoval prakticky všechny předchozí představitele. Pro mnohé dosud nepřekonaný protagonista je považován za předloze nejvěrnějšího a nejvíce přesvědčivého Hercula Poirota. Mimochodem, vybrala si ho dokonce sama Christiina rodina. Herec přistoupil k postavě s mimořádnou pečlivostí – před samotným natáčením načetl důsledně všechna díla, která s Poirotem spisovatelka napsala, navštívil řadu míst, spjatých s dějišti příběhů a fyzický vzhled detektiva, jeho gesta a mimiku pilně trénoval.

Strávil s belgickým vyšetřovatelem několik dekád, hrál ho nejdéle a v největším množství filmů (natočil adaptace všech Poirotových případů). Mimochodem, s následovníkem Kennetem Branaghem pojí dnes pětasedmdesátiletého Sucheta účast v řadě shakespearovských inscenacích.

Zachmuřený Malkovich

Další reinkarnací slavného detektiva byl americký herec John Malkovich. Zahrál si ho v sérii BBC Vraždy podle abecedy (2018), zadaptované klasiky z roku 1936. Pro televizi ji připravila a napsala Sarah Phelpsová, jejíž břitká série Rozvod po britsku je nyní k vidění na HBO. Před Vraždami spolupracovala s BBC i na televizní adaptaci legendárního příběhu Deset malých černoušků. Malkovichův Poirot, jehož vytrhnou vraždy páchané podle abecedy z penze, tu byl značně zachmuřený a unavený.

Kamila Janovičová: Od první Bambitky jsem hrála v pohádce jen jednou. Záporáka

Zatím posledním Poirotem je Kenneth Branagh. Zachovává hrdinovi velký knír a zadumanost, výstřednost jde ale trochu stranou. Má dosud na kontě filmy dva včetně aktuální Smrti na Nilu a patrně nezůstane jen u nich.

Á propos, snímek provází menší aféra – jeden z herců Armie Hammer byl před časem obviněn ze sexuálního obtěžování a čekalo se, že studio Disney jej z filmu vystřihne nebo přeobsadí. To se nakonec nestalo (patrně by to stálo neúměrné peníze), Hammer hraje totiž jednu z hlavních rolí Simona Doylea. Trailer na film dokládá, že se Disney pokusilo jeho účast na plátně minimalizovat, tím to skončilo. Klíčovou tváří nové detektivky je v každém případě Kenneth Branagh čili Poirot.

Kdo je Hercule Poirot

* Belgický detektiv malé postavy a oblejších tvarů, s uhlově černými vlasy a mocným knírem, jenž je jeho chloubou.

* Je mu kolem 60 let.

* Má v oblibě drahé obleky, pruhované kalhoty a milované lakýrky. Dbá na čistý a upravený vzhled, nesnese ani nedbale uvázaného motýlka. Nosí cvikr a kapesní hodinky po dědečkovi.

* Bydlí na adrese Apt. 56B, Whitehaven Mansions, Sandhurst Square, London W1. Jeho telefonní číslo je TRA 8137.

* Stav jeho účtu musí vždy být 444 liber, 4 šilinky a 4 pence.

* Nesnáší venkov. Trpí mořskou nemocí a bývá mu špatně v letadle.

* Je gurmán, proto rád navštěvuje drahé restaurace, kde ochutnává jídlo. Miluje sladké, dává přednost likéru (nejčastěji bylinný Chartreuse nebo mátový Crème de menthe) a sladkému vínu před pivem.

* Je po něm pojmenováno belgické pivo Hercule, které vyrábí Brasserie Ellezelloise ve vesnici Ellezelles, která je jedním z možných míst Poirotova narození.

* Odmítá jíst různě velká vajíčka a nepravidelně tvarovaný chléb.

* Za celý svůj život se zamiloval jen dvakrát, poprvé do belgické dívky Virginie Mesnardové, podruhé do ruské hraběnky Very Rosakoffové.