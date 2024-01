Novinka České televize Smysl pro tumor si po nedělním odvysílání prvního dílu získala příznivce. Jak by také ne, když se téma dotýká velké části populace a vážné téma vypráví s notnou dávkou humoru a nadhledu. V průměru sledovalo první díl 1,27 milionu diváků starších patnácti let. Šlo přitom o nejlepší výsledek celého nedělního dne.

V hlavní roli seriálu Smysl pro tumor se představí Filip Březina, Tereza Brodská, Jiří Bartoška či Alžběta Malá. | Foto: se svolením Česká televize/Pavla Černá

Hlavním hrdinou Smyslu pro tumor je Filip v podání Filipa Březiny - jde o ambiciózního studenta neurochirurgie, který má vše před sebou. Ale místo toho, aby získal prestižní post na klinice, stane se jejím pacientem. V pětadvaceti letech mu totiž zjistí rakovinu. Vážná nemoc se paradoxně stává věcí všech členů jeho rodiny - příležitostí, jak být dobrou matkou, otcem, dítětem, jak si najít holku a jak o ni nepřijít, jak zkrotit ego, nemyslet jen na sebe. A hlavně přemýšlet pozitivně a chovat si v sobě naději na uzdravení.

Zdroj: Youtube

Belgický originál Gevoel voor tumor, který vyhrál cenu Prix Europa 2018 pro nejlepší televizní seriál roku, poprvé viděl zástupce České televize na přehlídce pořádané Evropskou vysílací unií. A jelikož způsob, jakým belgičtí tvůrci dokázali vyprávět vážný příběh, je skutečně jedinečný, byl seriál vybrán pro českou adaptaci.

Nové postupy v léčbě rakoviny

„Vymyká se všemu, co bylo na tohle téma dosud natočené. Ano, nabízela se i varianta originál nadabovat či opatřit českými titulky, ale tuzemští herci, naše prostředí a reálie dodávají ději nezbytnou autentičnost. A samozřejmě u seriálu tohoto typu je důležitá aktuálnost vyobrazených léčebných postupů i lékařské reality. Od premiéry belgické předlohy uplynulo už pět let, což je v medicíně dlouhá doba. Naše adaptace reflektuje vývoj v tomto oboru,“ uvedl kreativní producent novinky Matěj Stehlík.

Hlavního hrdinu v seriálu Smysl pro tumor hraje Filip Březina. Kvůli roli musel dohola:

Scénář Smyslu pro tumor je skvělý. Při čtení jsem se smál i plakal, říká Březina

Seriál, který se dotýká témat, o nichž se víc mlčí, než mluví, a vypráví je s humorem a empatií, natočila režisérka Tereza Kopáčová (série Metanol či Jak si nepodělat život). „Příběhům umí vdechnout něco, co během příprav ani na place úplně necítíte a ve výsledku skvěle funguje. Z herců a jejich postav dokáže před kamerou vytáhnout maximum. Umí skvěle, věrohodně vyprávět o mezilidských vztazích. Když natočí emočně vypjatou scénu, tak i přes znalost scénáře ji pokaždé probrečím,“ podotkl Stehlík.

Zdroj: Youtube

Osobní zkušenost s rakovinou zpracoval Belgičan Leander Verdievel nejprve do knižní podoby, následně se jako spoluscenárista podílel na seriálu Gevoel voor tumor. Autorem scénáře k české verzi Smyslu pro tumor je Matěj Podzimek, který se s Verdievelem při práci na seriálu spřátelil. Osobně se setkali například na festivalu Serial Killer, který ve svém programu uvedl vybrané díly originální i české verze.

Hlavní roli málem nezískal

Natáčení všech osmi dílů zabralo celkem 81 dní a kromě Česka vyjel štáb režisérky Kopáčové i do zahraničí, konkrétně do italského regionu Apulie. Filip Březina málem svoji první hlavní seriálovou roli nezískal, protože na casting do Smyslu pro tumor přišel s knírkem. Režisérku tehdy jeho image sňatkového podvodníka nezaujala. Roli Filipa Kaliny nakonec získal a byl ochotný si oholit nejen vousy pod nosem, ale i vlasy na hlavě.

Seriál Smysl pro tumorZdroj: se svolením Česká televize