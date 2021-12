Spider-Man pokořil pandemii. Vrátil lidi masivně do kin

Nefalšovaný superman. To je Peter Parker, známý jako Spider-Man. Stal se prvním filmovým hrdinou, který vrátil diváky do kin v počtu, jaký jsme znali před pandemií koronaviru. Snímek s podtitulem Bez domova, který teď běží i u nás, se tak stal doslova požehnaným vánočním dárkem. Celosvětově zatím film vydělal přes miliardu dolarů a je prvním hitem, který překonal hranici známou před covidem. A to za pouhých dvanáct dnů po premiéře na plátně

Tom Holland jako Spider-Man pokořil miliardovou hranici | Foto: Falcon