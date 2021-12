Poprvé se populární mladík s pavoučími schopnostmi objevil v komiksu Amazing Fantasy #15 v roce 1962. Rok nato dostal vlastní komiks The Amazing Spider-Man. Když jeho příhody i charakter Stan Lee a Steve Ditko psali, asi netušili, že se ze Spider-Mana stane jeden z nejúspěšnějších komiksů nakladatelství Marvel Comics.

Za vším přitom je prachsprosté pavoučí kousnutí. Navrch radioaktivní potvorou. To, co by ovšem u jiných budilo hysterii, student Peter Parker s přehledem zužitkoval. Získal totiž zvláštní schopnosti: nadlidskou sílu, pavoučí instinkt a schopnost lézt po různých površích – zkrátka jako pavouk. Díky nadšení pro vědu si vyrobil i zařízení na vystřelování pevné látky připomínající pavučinu, čímž svou výbavu zdokonalil.

Od prstenu k pavoukovi

Na začátku to ovšem bylo se Spider-Manem trochu jinak. V původním konceptu pracovali tvůrci s kouzelným prstenem, kterým Spider-Man může aktivovat své schopnosti. Steve Ditko ale nebyl moc spokojený, a tak ideu přepracoval a přišel s pavoučím impulsem a podobou postavy, kterou dnes známe. Na Spider-Mana navlékl známý červeno-modrý overal praktický pro dlouhé skoky a vyslal hrdinu do světa hájit dobro.

Jak šel čas, Peter doskočil i na filmové plátno. Chvíli mu to ale trvalo. Nejdříve dostal v 70. letech tři televizní verze, kde ho hrál Nicholas Hammond, až teprve v roce 2002 přišel první film pro kina – Spider-Man. Režie se ujal Sam Raimi a titulního hrdinu hrál Tobey Maguire. Film vydělal celosvětově přes čtyři sta milionů dolarů – výkon, na který další snímky už nedosáhly.

Maguire se ale publiku líbil, a tak se do pestrého kostýmu nasoukal ještě dvakrát. Na samém začátku se Peter Parker usadil dokonce u režiséra Titaniku Jamese Camerona (který mimochodem vymyslel jako první, že Parkerovy vystřelovače pavučin budou ve filmu součástí schopností získaných mutací), nakonec ale z této známosti sešlo.

Pavoučí šílení

Deset let po prvním filmu do kin nastalo střídání stráží. Producenti oslovili režiséra Marka Webba, pavoučím mužem se stal Andrew Garfield. Dva roky předtím se ale pavoučí muž dočkal i muzikálové verze na prknech slavné Broadwaye. Jmenovala se Spider-Man: Zpátky do tmy.

Hrdina lezl po mrakodrapech a skákal po telegrafních drátech v seriálech i dalších filmech, animovaných i hraných, včetně úspěšné animované verze Paralelní světy. Vypuklo pavoučí šílení. Děti po celém světě chtěly na karneval či oslavy narozenin výhradně v červenomodré kombinéze, vznikaly počítačové hry a nejrůznější soutěže v akrobatických kouscích mezi napnutými lany coby pavučinami.

Přesilovka zloduchů

Na stříbrném plátně ho naposledy vystřídal Tom Holland, který si komiksového supermana zahrál celkem třikrát – jeho poslední angažmá Spider-Man: Bez domova je právě nyní v kinech. Trvá bezmála dvě a půl hodiny a rozjezd má kapku rozvláčný, zato ale nabízí nevídanou společnost. Jednak se tu díky narušenému kouzlu doktora Strange sejdou všechny možné potvory a zloduchové z předchozích příběhů (Sandman, Green Goblin, Electro, doktor Octopus či Lizard), samozřejmě s tvářemi svých hvězdných představitelů - Alfreda Moliny, Jamieho Foxxe či Willema Dafoea – kteří si své postavy jaksepatří užívají.

Jednak se ve zvláštní časové dimenzi potkají tři Spider-Meni. Kromě Hollanda tedy i Tobey Maguire a Andrew Garfield. A jsou z toho dost zaskočeni.

Mohou ale spojit síly a čelit ohrožení planety. Do toho tvůrci s režisérem Johnem Wattsem v čele rozehrávají motivy jako šance na nápravu a dozrávání studentíka Parkera, jenž si konečně uvědomuje, že jeho nadání a síla jsou spojeny i s odpovědností vůči bližním.

„Je to podobné, jako když jsme v jednom z filmů točili s malým klukem, který hrál malého Petera Parka. Nejdůležitější pro mě bylo vysvětlit mu, že je velká zodpovědnost hrát tuto roli, že nejde jen o zábavnou figuru,“ vzpomíná Tom Holland. „Stejné to má v poslední filmu Spider-Man. Z mladíka se stává uprostřed dobrodružství dospělým mužem a musí přijmout důsledky svých činů. Proto jsou tyhle komiksové příběhy tak oblíbené u teenagerů, čím dál víc se blíží původním knižním komiksům, které autoři cílili právě na mladé.“