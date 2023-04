Filmový vesmír Hvězdných válek, stejně jako impérium George Lucase, je nekonečný. Zejména na platformě Disney+. Rozprostírá se od od jedné série ke druhé, nové projekty se točí jako o závod. Každá z postav má svůj příběh, dokonce i ty, které zatím neznáme. Jednu z nich si nyní přisvojil i britský herec Jude Law, nováček ve slavné franšíze. Potkáme ho v seriálu Skeleton Crew, jehož první trailer studio odtajnilo zkraje dubna během oslav Star Wars Celebration.

Jude Law | Foto: Shutterstock

Nic není nebezpečnější nežli emoce. To je motto, které provází hrdiny chystaného seriálu Skeleton Crew, dalšího projektu Star Wars, jenž vzniká pro Disney+. Překvapením pro mnohé bude možná jeho obsazení. Hraje v něm Jude Law, britský herec, kterého jsme si zvykli vídat spíše v jiných žánrových polohách. Třeba ve filmech Na dotek, Sherlock Holmes, Dom Hemingway nebo Deštivý den v New Yorku.

Padesátiletý herec, který v roce 2010 okouzlil hosty na filmovém festivalu v Karlových Varech, dává ovšem už pár let najevo, že rád zkouší nové věci. Koneckonců si zahrál i ve festivalové karlovarské znělce - jeho etuda s křišťálovým glóbem, který upiluje od sošky, aby s ní dekoroval čelo svého elegantního vozu, baví diváky dodnes.

Harry Potter se vrací. Legendární fantasy se dočká seriálu s novým obsazením

Před pěti lety oblékl i kostým Albuse Brumbála a vstoupil do fantasy série podle J. K. Rowlingové Fantastická zvířata, o rok později se objevil v komiksové marvelovce Captain Marvel.

Teď se vynoří v galaktických dálavách v jediovské kapuci. Fenomén Hvězdných válek zkrátka táhne kdekoho, kdo by odolal? Nabídka na hlavní roli přišla od showrunnera Jona Wattse, který má na kontě komiksového Spider-Mana: Bez domova. Co přesně se bude v seriálu dít, je zatím tajemstvím.

Zdroj: Youtube

Trailer zveřejněný během zmíněných amerických oslav naznačuje, že půjde o příběh čtyř dětí, které se vydaly na špacír vesmírem. Život na lesní planetě i každodenní povinnosti jsou nuda a touha po dobrodružství silnější než pouto k rodičům. A jak už se tak dětem stává, pochopitelně se ztratí. Právě jim se Jedi s tváří Judea Lawa pokusí pomáhat. Premiéru má seriál už letos a časově se odehrává v podobné době jako Mandalorian, jenž na Disney+ běží. Mezi režiséry jsou mimo jiné dva Danielové, kteří letos vyhráli Oscara za film Všechno, všude, najednou: Kwan a Scheinert.

Dojde i na ženu

Není to ovšem zdaleka konec. V rámci oslav studio ohlásilo ještě další projekty. Kromě několika řad Mandaloriana se můžeme těšit i na seriál Ahsoka, který uvidíme na stejném kanálu v srpnu a který uvádí na scénu pro změnu ženu - Rosario Dawsonovou.

Odehrává se po pádu Impéria a sleduje rytířku Ahsoka Tano, jež se narodila na planetě Shili matce Pav-ti a otci Nak-il. Ve třech letech objevil její sílu mistr Jedi Plo-Koon a zavedl ji do chrámu Jedi.

Návrat do Středozemě. Pán prstenů dostane další filmovou podobu

Dočkáme se také druhého dílu Star Wars: Visions, druhé řady Star Wars: Tales of the Jedi (momentálně ve výrobě) a třetí (údajně poslední) řady Star Wars: The Bad Batch, jež by se měla na platformě objevit v roce 2024. Nemluvě o další animované sérii Star Wars: Young Jedi Adventures.

Jednoho z toho přechází zrak. Teď ještě abychom se v těch všech příbězích vyznali a aby bylo o čem vyprávět…