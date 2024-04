Jana PaulováZdroj: se svolením ČT

Jana Paulová

Činoherní i muzikálová herečka. S Josefem Dvořákem účinkovala v legendární inscenaci S Pydlou v zádech. Zazářila v muzikálu Pěna dní či Někdo to rád horké. Více než pět set repríz má v Divadle Kalich komedie Bez předsudků, ve které je jejím jevištním partnerem Pavel Zedníček. V televizních či filmových rolích si ji diváci oblíbili v seriálech Nemocnice na kraji města, Rozpaky kuchaře Svatopluka, Cirkus Humberto, v pohádce Dalskabáty, hříšná ves aneb Zapomenutý čert či v povídkovém snímku Malostranské humoresky. Je autorkou knihy Jak běžet do kopce. „StarDance je výzva, která mě může vyrušit z krásné, radostné, ale přece jen už trochu rutiny natáčení a hraní divadla. Budu mít důvod uvést své tělo do nějakého pohybu, protože lenost v poslední době vítězí nad vědomím, že bych pro sebe měla něco dělat. Mám aspoň motivaci začít tělo zpevňovat. Říkala jsem si, že kdyby to měl být jen tenhle jediný důvod, tak to má smysl. Samozřejmě se na tento krásný projekt těším,“ uvedla Jana Paulová.