Choreografie Marka Zelinky

Desítce soutěžních párů bude nově pomáhat se zvládáním tanců choreograf Marek Zelinka, který soutěž v roce 2015 vyhrál s herečkou Marií Doležalovou, s níž dodnes tvoří pár. „StarDance je pro mě spousta silných zážitků, potu a zábavy. Spojení krásy tance, zajímavých osobností a příjemně stráveného sobotního večera pro mnoho diváků. Jelikož jsem díky StarDance poznal moji milovanou Marii a zároveň mě posunula ke krásným pracovním nabídkám, jako třeba účinkování v představení Deadtown Divadla bratří Formanů, tak pro mě znamená hodně. Jsem rád, že mohu být její součástí, i když tentokrát v trochu jiné roli. A doufám, že jí aspoň trochu z toho, co mi dala, třeba vrátím,“ okomentoval svou účast v show Zelinka. Jeho choreografický vliv se odrazí i na různých externích číslech. „Snažíme se, aby nám seděly do našeho leitmotivu, což je čas, hodinky, stroječky. Ale především aby diváky potěšily,“ doplnil.

Jubileum Jiřího Suchého

Druhá soutěžní sobota bude věnovaná Jiřímu Suchému, který oslavil 1. října devadesáté narozeniny. Jak přistupoval k hudbě této legendy kapelník doprovodného Moondance Orchestra Martin Kumžák? „Písně pana Suchého a Jiřího Šlitra mám rád od dětství, rodiče je často poslouchali. Jsou to poetické a veselé skladby s úžasnými texty, které podle mě daleko předčí dnešní mainstreamovou tvorbu. Je to chvála českého textařství a inteligentní, nekolovrátkové hudby, podle toho jsme i písně pojali. Na večer, který jim bude zasvěcený, se moc těším,“ uvedl Martin Kumžák. Očekávání má i od třetího kola, které má podtext „kouzelný nebo i strašidelný večer“. „Budeme hrát zajímavé písně, které by se asi jinak do taneční soutěže nedostaly. Tak na to jsem zvědav,“ podotkl kapelník.

Osvědčené tváře

Výkony tanečníků budou hodnotit Tatiana Drexler, Zdeněk Chlopčík, Richard Genzer a Jan Tománek. Jednotlivými večery provede opět moderátorská dvojice Tereza Kostková a Marek Eben. „Na StarDance si dávám rád čas. Je to sice největší stres roku, ale taky největší dobrodružství. A dělá mi radost, když mě lidi potkávají na ulici a ptají se, kdy už to bude. Máte-li práci, na kterou jsou lidi zvědaví a která jim dělá radost, je to velký dar,“ řekl Marek Eben. A s jakými pocity vstupuje do letošního ročníku? „Je to vždycky takový koktejl hrůzy a vzrušení, protože diváci se jen tak s něčím nespokojí. A samozřejmě mám noční můry, jestli mě ještě něco napadne, jestli to lidi bude ještě bavit. Ale přes to všechno se vždy znovu těším.“

Kostýmy od Tatiany Kovaříkové

Šaty tanečníkům navrhuje kostýmní výtvarnice Tatiana Kovaříková. „Odskočit si od módy k tanečním šatům je pro mě výzva. Je to krásná práce, za kterou jsem šťastná, že ji mohu dělat,“ říká Tatiana Kovaříková, na jejíž kostýmy se soutěžící vždy velmi těší. Probírá s nimi jejich požadavky, anebo se jí páry zkrátka svěří do rukou? „Opravdu s každým tanečním párem jejich kostým probírám. Mají vymyšlenou choreografii a já se snažím jim pomoci kostýmem. A je na každém z nich, jak mě nechají tvořit. Většinou je to vzájemná symbióza. Někdy kostým odpovídá jejich choreografickému záměru, jindy je to pouze standard nebo latina,“ uvedla výtvarnice.

Zatančí farářka i krasobruslař

Mezi účinkujícími jsou herečka Simona Babčáková a Martin Prágr, Adriana Mašková a herec Jan Cina, zpěvačka Tereza Černochová a Dominik Vodička, Tereza Prucková a herec Zdeněk Godla, farářka Martina Viktorie Kopecká a Marek Dědík, Lenka Nora Návorková a hudebník Mirai Navrátil, tenistka Andrea Sestini Hlaváčková a Michal Necpál, herečka Marika Šoposká a Robin Ondráček, Veronika Lálová a herec Pavel Trávníček, Kristýna Coufalová a krasobruslař Tomáš Verner.