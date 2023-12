Vyřazení Ivy Kubelkové a Martina Prágra z taneční soutěže StarDance vzbudilo u lidí diskutujících na sociálních sítích velké rozhořčení. Část z nich má za to, že modelka a moderátorka měla postoupit dále, a to místo kajakáře Vavřince Hradilka. I ti ale mají své příznivce…

Iva Kubelková skončila ve StarDance před branami finále | Foto: Profimedia

Lidé od sobotního večera na sociálních sítích řeší vyřazení Ivy Kubelkové a Martina Prágra z taneční soutěže StarDance. „Ivo a Martine, za mě jste nejlepší pár a skvělí lidé,“ napsala pod facebookový status České televize uživatelka L. P. Přidala se i E. Š. „Byli skvělí, krásný pár, Iva dáma tělem i duší,“ uvedla.

Podle I. A. pronesla Iva Kubelková nejkrásnější slova na rozloučenou, která kdy v pořadu byla vyřčena. Úspěšná modelka, moderátorka a herečka totiž po verdiktu diváku řekla, že díky projektu poznala, jak obrovskou podporu má v rodině. Podle svých slov je také šťastná z lásky, kterou jí projevovaly její děti.

„V té dřině a v tom utrpení, které jsem ve svém věku musela podstoupit, opravdu jsem někdy musela zatnout zuby a zvládnout to, tak to si budu pamatovat do smrti,“ doplnila Kubelková. Její dcery měly dojetím v očích slzy.

Vyřazením nic nekončí

Uživatelka sociálních sítí V. K. poznamenala, že pro ni jsou Kubelková s Prágrem vítězové. Někteří lidé dokonce napsali, že tímto pro ně sledování soutěže končí, nebo že už ho nebudou sledovat s takovým nadšením.

Výkony páru se líbily i I. C. „Byli výborní. Možná by to chtělo víc prožitku a emocí, ale jinak znamenité,“ uvedla pro Deník. Uživatele J. L. sice mrzí, že pár nepostoupil, ale potěšila ho slova Prágra, že vyřazením nic nekončí, ani přátelství, ani tance.

Lidé diskutovali i jinde než na oficiálním profilu StarDance. Například J. K. přišly výkony Kubelkové lepší než tanec Vavřince Hradilka.

Jak už to ale bývá, co člověk, to názor. Kajakář Hradilek (tančící v páru s Kateřinou Bartuněk Hrstkovou) má také své příznivce, kteří jej poslali v soutěži dál. „Fandíme,“ psali mu už před sobotním kláním. „Nejlepší chlap v soutěži jede!“ uvedl třeba J. V.

Eva Adamczyková a Jakub Mazůch - waltz:

Porota v sobotu nejvíc ocenila waltz v podání snowboardistky Evy Adamczykové a Jakub Mazůcha, který předvedli na závěr první části pořadu. Dalo by se tedy říci, že to nejlepší přišlo na konec.

Za svůj výkon získali od poroty dvě desítky a jednu devítku.

Olympionici ve finále

Radost na svém profilu neskrývali lidé z Českého olympijského výboru. „Jsme ve FINÁÁÁLE!“ Poprvé v historii máme dva olympioniky mezi třemi nejlepšími páry,“ uvedli s odkazem na Adamczykovou a Hradilka.

Darija Pavlovičová a Dominik Vodička - paso doble:

Své příznivce mají i herečka Darija Pavlovičová a Dominik Vodička. „Od začátku do konce jsem vůbec nedýchala!“ napsala kupříkladu J. F. v reakci na jejich tanec paso doble, který vystřihli na píseň Knives Out.