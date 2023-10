Marek Adamczyk a Lenka Nora NávorkováZdroj: se souhlasem Davida Rauba

Tančím, když mám poblíž svoji ženu. To u mě funguje vždycky. Například na naší svatbě jsme spolu protančili asi sedm hodin v kuse. Nedělali jsme skoro nic jiného. To byl velmi intenzivní taneční zážitek. Tedy nejen taneční, samozřejmě. A pak si dobře pamatuji i na naše skoro první rande. Byl to koncert Monkey Business. I na něm jsme protančili střevíce.