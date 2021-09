"Leitmotivem čas jsme propojili celý ročník. Diváci ho uvidí v malých i větších náznacích v logu, znělce, příbězích seznámení. Je to motiv, který udal tón," řekla kreativní producentka pořadu Lucie Kapounová.

/FOTOGALERIE/ Leitmotivem 11. ročníku taneční soutěže StarDance, kterou bude Česká televize vysílat od 16. října, bude čas a nový začátek. Poprvé budou taneční páry tančit charleston, zazní písně Jiřího Suchého a jeden z večerů se bude tančit na filmové melodie. Nebude chybět ani benefiční tančírna pro Centrum Paraple. Kvůli koronaviru bude mimo jiné upravena kapacita hlediště. Na tiskové konferenci to dnes oznámili tvůrci pořadu.

