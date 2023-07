Stávka herců v Hollywoodu: Deadpool 3 a další projekty přerušují natáčení

ČTK

Chystané třetí pokračování filmové série o komiksovém hrdinovi Deadpoolovi nebo Mission: Impossible 8 jsou mezi prvními hollywoodskými projekty, jejichž tvorba se zastavila poté, co odbory zastupující zhruba 160 tisíc herců spustily stávku kvůli sporům o pracovní podmínky. Informují o tom americká média. Podle zpravodajské společnosti BBC by mohla být zasažena také produkce dalšího Avataru i slavnostní premiéry a další akce. Herci odpoledne zahájili protesty u sídel firem Disney, Netflix a HBO v Kalifornii a New Yorku.