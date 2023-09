Odborový svaz scenáristů WGA oznámil konec své téměř pětiměsíční stávky, členové jeho představenstva schválili před pár dny dosaženou dohodu s hollywoodskými studii. Informovala o tom v noci agentura AP. Herci, kteří se ke scenáristům přidali, podle ní nadále stávkují a jednání nejsou zatím na obzoru, ale mezi některými z nich zavládl optimismus.

Stávka v Hollywoodu | Foto: Profimedia/AP Photo/Richard Vogel

Scénáristé se mají vrátit ke své práci během dneška. Sami ještě budou hlasovat o ratifikaci dohody, ale odvolání stávky jim umožní během tohoto procesu pracovat, uvedl odborový svaz v e-mailu zaslaném členům. WGA zároveň poskytl dohodu scenáristům, ti totiž s podrobnostmi zatím nebyli seznámeni. Hlasovat o ní budou mezi 2. až 9. říjnem.

O uzavření dohody informoval v neděli ve společném prohlášení svaz WGA, který zastupuje 11 500 filmových a televizních scenáristů, a sdružení AMPTP, které hájí zájmy velkých studií, streamovacích služeb a produkčních společností. Kompromisu se podařilo dosáhnout po pětidenním maratonu obnoveného intenzivního vyjednávání, jehož se v některých fázích účastnili i ředitelé studií.

Ani jedna ze stran zatím nezveřejnila podmínky dohody. WGA popsal dohodu jako mimořádnou s tím, že tvůrcům přinese významné záruky. Agentura Reuters píše, že tříletá dohoda zřejmě zajistí scenáristům zvýšení platů, zvýšené zdravotní a penzijní příspěvky nebo ochranu ohledně používají umělé inteligence.

List The Wall Street Journal (WSJ) s odvoláním na své zdroje napsal, že hollywoodská studia si podle předběžné dohody zřejmě ponechají právo trénovat modely umělé inteligence na základě práce scenáristů.

Hollywood se však ke svému normálu zatím plně nevrací. Odborové sdružení herců SAG-AFTRA, které se k protestu scenáristů přidalo v červenci, ve stávce zůstává. „Vědomí, že alespoň jeden z nás dostal dobrou nabídku, dává velkou naději, že i my získáme dobrou dohodu,“ reagovala nicméně podle AP herečka Marissa Cuevasová

Stávka do značné míry ochromila hollywoodskou produkci. Protest scenáristů pozastavil například vznik nových řad oblíbených seriálů The Last of Us stanice HBO či Stranger Things streamovací služby Netflix a chystaných filmů jako Deadpool 3 nebo Superman: Legacy. Udělování televizních cen Emmy, které se mělo konat 18. září, bylo kvůli stávce odloženo na leden.