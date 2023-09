Hollywoodská studia podle zahraničních agentur v neděli dosáhla předběžné dohody s odborovým svazem scenáristů WGA. Očekává se, že dohoda ukončí skoro pětiměsíční stávku, během níž se k scénáristům přidali i herci. Na stávkující herce se nicméně dohoda nevztahuje, podotkla AP.

Filmová studia v Hollywoodu - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/Elliott Cowand Jr

O uzavření dohody ve společném prohlášení informoval svaz WGA, který zastupuje 11 500 filmových a televizních scenáristů, a sdružení AMPTP, které hájí zájmy velkých studií, streamovacích služeb a produkčních společností. Kompromisu se podařilo dosáhnout po pěti dnech obnoveného intenzivního vyjednávání.

WGA popsal dohodu jako mimořádnou s tím, že tvůrcům přinese významné záruky. „Bylo to možné díky vytrvalé solidaritě členů WGA a mimořádné podpoře našich odborových sourozenců,“ uvedl vyjednávací tým.

Stávka nicméně ještě odvolána nebyla, upozornilo na sociálních sítích sdružení WGA a vyzvalo scenáristy, aby se zatím nevraceli do práce. Dohodu musí totiž nejprve potvrdit rada sdružení i jeho členové. Skončit by však v tuto chvíli podle dopisu členům WGA měli stávkové protesty. Dohoda by měla platit příští tři roky a podle časopisu Variety by se už začátkem října mohlo obnovit natáčení populárních večerních talk shows.

Agentura AP zároveň připomíná, že dohoda byla oznámena pět dní před tím, než se stávka mohla stát nejdelší svého druhu v historii a nejdelší stávkou v Hollywoodu za více než 70 let.

Podmínky dohody zatím nejsou známy. Odbory ale požadují od hollywoodských studií zlepšení finančního ohodnocení scenáristů a také stanovení pravidel pro používání některých nových technologií, například umělé inteligence. Podobné požadavky má také odborové sdružení herců SAG-AFTRA, které se k protestu přidalo v červenci.

Stávka do značné míry ochromila hollywoodskou produkci. Protest scenáristů pozastavil například vznik nových řad oblíbených seriálů The Last of Us stanice HBO nebo Stranger Things streamovací služby Netflix.

Starostka Los Angeles Karen Bassová v prohlášení pogratulovala oběma stranám k uzavření dohody a vyjádřila naději, že se totéž brzy podaří i v případě herců. Podobně se vyjádřil také kalifornský guvernér Gavin Newsom.