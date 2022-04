Stellu Zázvorkovou si vybavíme ve filmech Medvěd, Utrpení mladého Boháčka, Anděl na horách, Pane, vy jste vdova!, Zítra to roztočíme, drahoušku…!, Co je doma, to se počítá, pánové …, Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, Což takhle dát si špenát, Pelíšky, Kolja či Babí léto. Nezapomenutelnou úlohu vytvořila například i v seriálu Arabela. Pojďme si připomenout některé z jejích legendárních filmových hlášek.

Anděl na horách (Mánička, žena Bohouše Vyhlídky v podání Josefa Kemra)

Mánička posílá pohledy z dovolené a říká: „Bohouši, komu ještě?" Bohouš: „Josefovi do Brna." Mánička: „Mám." Bohouš: „Tý tetě Žofce…" Mánička: „Mám. A nečti, když s tebou mluvím a pomoz mě myslet!" Bohouš: „Voženílkovým máš?" Mánička: „Ne, ne, ty nám taky z dovolené nenapsali." Bohouš: „Tak komu?" Mánička: „No to se ptám tebe…" Bohouš: „Do Rozdělova máš?" Mánička: „Mám." Bohouš: „Vašemu doktorovi?" Mánička: „Mám a čti si a neruš mě, když na to myslím…"

Medvěd (vdova Jelena Ivanovna Popovová)

Popovová říká statkáři Smirnovovi (Jan Werich): „Koukejte, ať už jste venku!“ Smirnov: „A nechtěla byste být na mě drobátko zdvořilejší?“ Popovová: „Vy klacku, vy medvěde jeden, vy mormone škaredý. Jesetere!“ Smirnov: „Co jste to řekla?“ Popovová: „Řekla jsem… jesetere!“ Smirnov: „Jakým právem mě urážíte?“ Popovová: „No urážím vás, a co má být? Vy si myslíte, že se vás bojím?“ Smirnov: „A vy si myslíte, že když jste půvabné stvoření, tak že se od vás nechám beztrestně urážet? Já vás vyzývám na souboj. Budeme se střílet!“ Popovová: „A vy si myslíte, že když máte bicepsy a býčí šíji, že se vás budu bát? Jesetere?“

Stellu Zázvorkovou uměl zklidnit Jan Werich, zahrál jí na „strunu výstřednosti“

Jak utopit doktora Mráčka (doc. Mráčková)

Mráčková (mluví s dušičkou v hrníčku): „A profesore, co vaše výzkumy? To nechcete lidstvu jaksi zanechat vůbec nic?“ Ikebara: „Co bylo, bylo. Ostatně, co můžu zanechávat? Jsem v hrnci.“ Mráčková: „Můžete mi to nadiktovat.“

Zítra to roztočíme, drahoušku…! (Božena Nováková)

(s manželem Evženem Novákem po usmíření s Bartáčkovými)

Božena: „Ale řeknu ti, že ti Bartáčkovi nejsou tak špatní.“ Evžen: „Jo, ale on se mi samozřejmě nezapomněl pochlubit s balkónem, kterej my nemáme.“ Božena: „A mně zase Bartáčková ukazovala svůj šatník.“ Evžen: „Vždyť říkám, že to je pakáž.“

(domácí výslech)

Božena: „Evžene, seš tam?” Evžen: „Jo, pojď už radši spát.” Božena: „Kolik to dneska hodilo?” Evžen: „Co jako?” Božena: „No, to filmování! Stálo to vůbec za to?" Evžen: „Ani se neptej, ještě nám ke všemu srazili daně. Příště radši zůstanu doma.“ Božena „Hele, hele, dávej… Ty řečičky o daních si nechej pro kanára!“

Kolja (maminka)

Maminka se ptá syna Louky (Zdeněk Svěrák): „Nový (auto), viď?“ Louka: „Starší, mami.“ Maminka: „Ano? Ale řekla bych, že je zánovní. Nikde není rezavé.“ Louka: „Ty moje auta nerezavěj.“ Maminka: „Ano? To jsi teda koupil dobře.“

(Louka čistí okap, prochází kamarád)

Maminka: „Co tím myslel, těma mrtvolama?” Louka: „Tak my říkáme obecenstvu, když jsou jako mrtví, když jsou takoví vlažní, víš?“

Herečka v pasti. Jiřina Štěpničková naletěla estébákům, odpykala si deset let

Babí léto (Emílie Hánová)

Hánová říká manželovi v podání Vlastimila Brodského: „Vrať tam ty noviny. Pan inženýr si už stěžoval, že mu někdo krade noviny.” Hána: „Jak na to přišel? Než se vrátí z práce, má je zase zpátky.“ Hánová: „No, ale s vyluštěnou křížovkou.”

Hánová si stěžuje na manžela: „Čím je starší, tím je bláznivější. Nechodí na pohřby, nepíše kondolence… z těch smutečních oznámení dělá vlaštovky.”

Hánová kárá muže: „Nekuř, budeš kašlat.” Hána: „Když kouřím, kašlu líp.”

Arabela (paní Majerová)

Paní Majerová říká manželovi Karlovi (Vladimír Menšík), z něhož se stal jezevčík: „Karle, pojď, pojď ke mně na klín, no.” Pan Majer: „Opatrně, ty mě taháš jak kočku.”