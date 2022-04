Ve filmu či televizi jimi byly Mánička z Anděla na horách, vdova Jelena Ivanovna Popovová z klasické miniatury podle Čechovovy divadelní hry Medvěd, Božena Nováková z komedií Zítra to roztočíme, drahoušku…! a Co je doma, to se počítá, pánové…, Mráčková ze snímku Jak utopit dr. Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, vdova Isabela Lopezová z komedie Což takhle dát si špenát či paní Majerová ze seriálu Arabela.

Kolja i Pelíšky

Její charakterní herectví zase až tolik nevyniklo, protože do vážných a dramatických postav ji režiséři obsazovali jen poskrovnu. Když už tak ale učinili, Stella Zázvorková se v nich přímo zaskvěla. Zářným příkladem budiž její maminka z Kolji, babička z Pelíšků, stařena z Kytice nebo Emílie Hánová z Babího léta, za jejíž ztvárnění byla oceněna Českým lvem.

Samostatnou kapitolou jsou role, které za svou šedesátiletou profesní kariéru ztvárnila na jevišti – ať už Divadla Větrník, Divadla satiry, Realistického divadla či Divadla E. F. Buriana.

Struna výstřednosti

Vrcholem její mladistvé éry bylo působení v Divadle ABC, kde pod vedením Jana Wericha hrála až do roku 1962. Po připojení ABC k Městských divadlům pražským byla jejich členkou až do roku 1990.

„Werich mě uměl zklidnit, dokázal zahrát na strunu mé výstřednosti. Když jsem se chovala ztřeštěně, nikdy neřekl – tohle byste neměla, to přece nejde… Pouze mi sdělil – tohle vás není hodno. Zasáhlo mě to. Od té doby jsem se chtěla chovat jinak,“ přiznala herečka, která okolí překvapovala i svými intelektuálními zájmy a znalostí několika světových jazyků.

Boj proti zlu a lži

V životě se – jak sama řekla – o nic „nedrala“. „Ani o roli ne, nejsem soutěživý typ. Když jsem o něco bojovala, tak to bylo proti záměrnému zlu, falši, lži či vlastní lenosti. A vždycky jsem říkala věci na rovinu. U nás v rodině to bylo ostatně zvykem. Tatínek byl totiž architekt, a ti se od záludných divadelních pracovníků vždycky lišili,“ vyprávěla Zázvorková.

Její maminka byla návrhářkou oděvních zdobících prvků. Při výběru jména pro dcerku se inspirovala románem Stella od Camilla Flammariona. Starší bratr Jan byl filmovým architektem.

Jediným mužem, který si herečku odvedl k oltáři, byl Miloš Kopecký. Jejich manželství vydrželo jen rok. Navždy ale zůstali přáteli, navíc spolu hodně hráli (například i v seriálu Nemocnice na kraji města). Společně překonali i trauma ze smrti jejich teprve patnáctileté dcery Jany.

Herečka Stella Zázvorková se narodila 14. dubna 1922 a zemřela 18. května 2005, několik dní po oslavě svých třiaosmdesátých narozenin.