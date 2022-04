Svého o času byl Steven Seagal, milovník bojových umění, respektovaným filmovým akčním hrdinou. Jeho nejslavnějším počinem je Přepadení v Pacifiku z roku 1992. Z kopce to s jeho účastí ve filmech začalo jít ve druhé polovině devadesátých let.

Hvězdný debut

Na plátně Steven Seagal debutoval v roce 1988 hlavní rolí policisty a experta na bojová umění Nica Toscaniho v akčním thrilleru Nico – víc než zákon, v němž si zahrál s tehdy ještě neznámou Sharon Stone. Snímek získal poměrně slušný ohlas a komerční úspěch, což mu pomohlo k získání dalších rolí.

Ztvárnil je ve filmech Těžko ho zabít (1990), Muž s cejchem smrti (1990), Nemilosrdná spravedlnost (1991) či už zmíněném Přepadení v Pacifiku se dvěma oscarovými nominacemi. Na tento snímek navázalo už méně úspěšné Přepadení 2: Temné území (1995).

Vedle „spravedlivého lámání kostí“ se do filmu pokoušel vnést i svůj světonázor, čehož je dokladem ekologický snímek Aljaška v plamenech (1994), který i režíroval. Celkem ceněnou „seagalovkou“ byl pak thriller Glimmer Man (1996). Následně se moc neohřál ve snímku Boeing 747 v ohrožení (1996) a dost bídně dopadly i filmy Tajný agent Jack T. (1997) a Patriot (1998).

Boj jako léčba

S přelomem tisíciletí už točil známý bijec většinou jen snímky rovnou pro video (Žoldáci spravedlnosti, Smrtící zbraň či Ruslan). Na plátna kin se vrátil v roce 2009 filmem Hlídač a rok nato se objevil vedle Roberta De Nira v thrilleru Machete. Od roku 2009 měl v televizi vlastní reality show Steven Seagal: Strážce zákona, v níž se s policisty vydával do ulic hledat skutečné kriminálníky. Příznivé kritiky se dočkal i jako protagonista krimiseriálu Strážce spravedlnosti, vysílaného od roku 2010. Za zmínku stojí třeba ještě snímek z roku 2002 Na pokraji smrti, kde se spolu s bandou hrdlořezů snaží ubránit Nový Alcatraz před teroristy, kteří ho chtějí dobýt.

„Moje životní mise je být dobrý, silný člověk, pomáhat těm, kteří to potřebují, a používat bojové umění jako cestu léčby,“ tvrdí Steven Seagal, jenž do akčních filmů vnesl svěží vítr. Jednak právě popularizací umění sebeobrany aikido, ale i svým specifickým stylem (klidná síla), oblékáním (černé sako či tříčtvrteční kožený kabát) a účesem (vlasy do culíku).

Meč pro Madura a Lukašenkova mrkev

Steven Seagal proslul i svou zálibou v autoritativních režimech. Coby pravnuk ruských emigrantů se stal častým návštěvníkem Ruska. Na veřejnosti se objevil i po boku ruského prezidenta Vladimira Putina, jehož veřejně podporuje a který je taktéž milovníkem bojových umění. V roce 2016 mu Putin udělil ruské státní občanství – herec o něj prý požádal, aby mohl několik měsíců v roce trávit se svými přáteli v Rusku. Kromě amerického a ruského občanství má ovšem Seagal i občanství srbské.

V roce 2016 jej na svém venkovském sídle hostil i běloruský prezident Alexandr Lukašenko, který mu ukázal svou úrodu, daroval mu meloun a mrkev, do níž se herec s chutí zakousl. A zhruba před rokem Steven Seagal navštívil jako zvláštní vyslanec Ruska Venezuelu a daroval tamnímu autoritářskému prezidentovi Nicolási Madurovi samurajský meč.

„Měli jsme tu čest potěšit se i jeho hudebním nadáním, zahrál na kytaru. Dárek předáváme s láskou venezuelskému lidu. Děkujeme za Tvou návštěvu,“ napsal na Twitteru Maduro a připojili krátké video ze setkání z prezidentského paláce, jehož se účastnila i Madurova manželka Cilia Floresová.

Zahrál i v Hradci Králové

Své muzikantské umění Seagal ostatně předvedl i v Česku, když v roce 2014 zahrál jako bluesový kytarista na festivalu Rock for People v Hradci Králové. Původně měl vystoupit na jedné z hlavních scén, kvůli dopravním problémům ve Francii však začátek koncertu nestihl. Nakonec se svou čtyřčlennou skupinou od půl jedné ráno zahrál na scéně Red Bull Tour Bus umístěné na střeše autobusu.

Na ploše před ním se sešlo několik stovek lidí, postupem času však začal dav řídnout. Mnozí návštěvníci se přišli pouze podívat na slavného herce a vyfotit si ho na mobil, nakonec zůstala z původního počtu přibližně třetina posluchačů, kteří v závěru potleskem ocenili jeho bluesovou produkci.

Milovník žen

Steven Frederic Seagal se narodil 10. dubna 1952 v Lansingu (hlavní město amerického státu Michigan, ležícího u stejnojmenného jezera). Jeho matka, zdravotní laborantka, měla irské a mongolské předky, otec, židovského původu, učil matematiku na střední škole. S bojovým uměním začal už v šesti letech, v osmnácti se odjel učit do Japonska od největších mistrů. Tam kromě bojových umění studoval též zenbuddhismus a orientální medicínu.

V roce 1976 převzal vedení školy bojových umění v Ósace po učiteli, s jehož dcerou se rok předtím oženil. S Mijako Fudžitaniovou, s níž má syna a dceru, se rozvedl po deseti letech. Od roku 2009 je počtvrté ženatý, s mongolskou tanečnicí Erdenetujou Bacuchovou, s níž má syna. Celkem má Steven Seagal sedm dětí.