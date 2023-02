Přestože Berlinale je, jako každá světová přehlídka, místem hlavně pro nové festivalové snímky (někdy zaslouženě přezdívané „divné“), diváky potěšil i výběr filmů slavného režiséra, cosi jako Best of Spielberg. Vyprodané byly E.T. mimozemšťan, Most špionů, Schindlerův seznam i filmařova letošní novinka Fabelmanovi, inspirovaná Spielbergovými osobními vzpomínkami. „Dlouho jsem k tomuto filmu sbíral odvahu,“ přiznal na setkání s novináři režisér.