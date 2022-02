Příznivcům streamovacích služeb se letos značně rozšíří výběr. Jak s kartami zamíchá Disney+, které potvrdilo, že od června vstoupí na český trh?

Záleží na preferencích jednotlivých lidí. Mladí nezadaní mohou zůstat u Netflixu, domácnosti s malými dětmi patrně budou preferovat streamovací službu nabízející animáky a hodně dětských pořadů, právě jako Disney+. Ve světě má asi 118 milionů předplatitelů a podle očekávání přidává další trhy. Od začátku byla popisována jako globální služba, která postupně nabalí další regiony. Česká republika je součástí velkého balíčku střední a východní Evropy a ještě Afriky.

Předplatitelé streamovacích služeb (2021)



Česko

Netflix 500 tisíc, HBO 200 tisíc a Voyo (televize Nova) 150 tisíc



Svět

Netflix 214 milionů, Amazon Prime Video 200 mil., Disney+ 118 mil.



Zdroj: odhady serveru Filmtoro; data společností

Streamovací platformy jsou fenoménem, počet předplatitelů roste i u nás. Čím chce Disney+ konkurovat již zavedeným službám?

Má jednu zásadní výhodu – obsáhlou knihovnu pořadů pro všechny věkové kategorie. Prezentuje se jako rodinná služba zaměřená na vícečlenné domácnosti. V nabídce má vše od animovaného obsahu pro děti, přes klasické filmy disneyovky, ságu Hvězdných válek, velmi populární zpracování komiksů Marvel až po seriály typu Akta X nebo Simpsonovi. K tomu navíc populárně-naučnou sekci National Geographic.

Zvláště mezi mladou generací jsou právě takzvané marvelovky už více než jednu dekádu tahákem…

Ano, je to sama o sobě obrovská značka, neuvěřitelně výdělečná mašina. Když bude zahrnutá do streamovací služby, dá se předpokládat, že to mnohé lidi přesvědčí k předplatnému.

Produkce studia Disney není pro Čechy neznámou. Pořady znají z klasické televize či kabelovky. Jak se to promítne?

Nespornou výhodou je v minulosti lokalizovaný, tedy nadabovaný obsah. K němuž vlastní práva. S českými dabingovými studii spolupracuje Disney stále. Očekávám, že od startu streamovací služby bude k dispozici značná část pořadů v českém znění, což je pro tuzemského diváka dost podstatné. Podle zkušeností z jiných zemí se další motivací pro uživatele posléze stává to, že tam, kde Disney+ působí, vypíná své televizní stanice.

Válka o Česko

Nedávno největší streamovací služba Netflix zdražila předplatná v celé řadě zemí, českých uživatelů se to zatím netýká. Mohou to u nás pozdržet právě noví hráči, nebo to globální společnosti neřeší?

Myslím si, že se můžeme dočkat akčních cen. I s ohledem na to, že letos na český trh přijdou další streamovací služby, jako v únoru HBO Max, poté Discovery Plus, SkyShowtime a další. Disney+ ceny nastaví tak, aby získali co nejvíce uživatelů za jedno předplatné a aby oslovili právě rodiny.

Růst v online prostoru přifoukla pandemie, v Severní Americe se ale podle všeho trh streamovacích platforem přiblížil maximu. Česko teprve čeká boj o diváka?

U nás příležitosti ještě jsou. Například na poli sportovních přenosů. Můžeme očekávat tento trend, v Německu nebo USA streamovací služby usilují o exkluzivní sportovní práva a získávají je na úkor klasických televizních stanic. Přeplácejí je. Práva na vysílání chtějí i sázkové kanceláře, přenosy utkání na webových stránkách online sázení už máme i v Česku.

Soumrak multiplexů?

Jak nástup streamovacích platforem u nás pociťují kina či klasické televizní stanice?

Jestli se má někdo bát o diváka, jsou to kina a multiplexy. Lidé už počítají a srovnávají, co dostanou za cenu vstupenky do kina a co za měsíční předplatné. V Americe už provozovatelé kin protestují proti streamovací strategii velkých studií. Společnosti jako Warner Bros. či právě Disney říkají, že výrazně zkrátí dobu mezi uvedením filmu v kinech a jeho zpřístupněním na internetu. Do Česka přicházející služba HBO Max hovoří o 45 dnech. V některých případech už bylo dokonce uvedení souběžné na obou platformách. To se logicky provozovatelům kin nelíbí, pro domácnosti je to naopak výhodné, zvlášť v době omezení za pandemie. Klasická televize je na tom lépe než kina, stále těží ze své původní tvorby. Diváci mají rádi české náměty i tuzemské herce.

Je prostor i pro "domácí" streamovací služby?

Například televize Nova razí zajímavou strategii - její služba Voyo má ambice stát se jakousi národní streamovací službou, podobně jako je tomu ve Švédsku. Tam si domácnosti často platí dvě zahraniční služby a jednu velkou národní. Uvidíme, jak se scénáře vyvinou.

Žrout času, satan prokrastinace, ale i zábava. To jsou pro mě streamovací služby. Jakou máte vy osobní zkušenost?

Byly doby, kdy jsem si platil předplatné dvou služeb najednou. Velkým lákadlem pro mnoho uživatelů je možnost zhlédnout celý oblíbený seriál třeba za dva večery. Jak se budou formovat katalogy pořadů a filmů, patrně zůstanu u jedné největší služby.