Thank you, Good Night, Bon Jovi Story Zdroj: se svolením Disney+



Thank You, Goodnight

Disney+

Čtyřdílný dokumentární seriál Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story signalizuje už svým názvem, oč tu běží. Režisér a producent Gotham Chopra mapuje kariéru jedné z nejikoničtějších rockových kapel světa a jejího charismatického frontmana Jona Bon Joviho. Nabízí průřez od jeho začátků v nočních klubech v New Jersey až po elektrizující vystoupení na mezinárodních stadionech, pohled do letitých archivů, videoklipů, zatím nezveřejněných hudebních demosnímků i fotografií. K vidění je ve videotéce od 26. dubna.