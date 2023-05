Zdroj: Youtube

Den po dni (Netflix)

Byli u toho, když v japonské Fukušimě došlo k nehodě, která mohla vyústit v bezprecedentní jadernou katastrofu. Mají ji ale na svědomí, nebo jsou to skuteční hrdinové? Seriál Netflixu ukáže neštěstí ze tří různých pohledů – z pohledu vlády, korporátních organizací a těch, kteří nasadili své životy a snažili se udělat vše, aby katastrofu odvrátili a zachránili co nejvíce životů. Přiblíží, co se osudného dne na místě havárie skutečně stalo a jak se postupovalo v následujících dnech. Zobrazuje také vládní paniku, neschopnost a korupci korporací, jejichž nedbalost způsobila, že katastrofa byla větší, než mohla být.

Sledujte od 1. června.