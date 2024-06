Zdroj: Youtube

Hořký svět II (Prima+)

Sládek Bořek (Bolek Polívka) se vrací z protialkoholní léčebny, sbližuje se s Marií (Eva Holubová) a vypadá to i na jeho návrat do Sázavy na pozici sládka, kde se mezitím do práce zapojila jeho talentovaná dcera Tereza (Barbora Černá). Michalovi (Jakub Štáfek) se jako sládkovi u konkurence v Chodějově vede skvěle a navíc jeho vztah s bratrem Štěpánem (Matouš Ruml) je nejlepší od začátku celého příběhu. Vše se zdá být v poklidu, ale nečekané setkání na pivním festivalu všechny překvapí. Objeví se Jana, ztracená maminka Terezy a bývalá manželka Bořka v podání Jany Nagyové…

Druhou řadu oblíbeného seriálu můžete sledovat na Prima+.