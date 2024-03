Zdroj: Youtube

Největší milostný příběh všech dob (Prime Video)

Intimní snímek sleduje Jennifer Lopezovou, která se pouští do jednoho ze svých nejodvážnějších podniků: nezávislé produkce nového alba a původního filmu This Is Me…Now, který představuje zlom v její kariéře i osobním životě. Režiséra Jason B. Bergh nabízí pohled do soukromí známé zpěvačky a herečky. Prostřednictvím rozhovorů s jejími blízkými, produkčními partnery a dlouholetými spolupracovníky i okamžiků zachycených v jejím vlastním domě ukazuje celebritu ve zcela novém světle. Dokumentární snímek je k dispozici exkluzivně na Prime Video.