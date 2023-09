Zdroj: Youtube

Ostuda (Netflix)

Gita je sedmnáctiletá dívka s polsko-romskými kořeny, která doposud vedla pohodový život ve Velké Británii. Jenže jednoho dne se musí s celou rodinou vrátit do romského klanu v Polsku. Je to pro ni šok, svět se jí obrátí vzhůru nohama a nezbývá jí než bojovat za své sny. Vždycky totiž milovala hip-hop a také by ráda zapadla do nového prostředí a našla si kamarády.

Osmidílný seriál, který se dotýká závažných otázek týkajících se života Romů v Polsku, je i s českými titulky dostupný na Netflixu.