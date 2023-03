Hvězdně obsazený seriál 1923 s Harrisonem Fordem a Helen Mirrenovou můžete sledovat na platformě SkyShowtime, akční hrdina Liam Neeson bude na Voyo zachraňovat horníky z diamantového dolu a Emily Bluntová coby anglická šlechtična touží po pomstě v seriálu Angličanka na HBO Max. Vyberte si z našich tipů svou oblíbenou podívanou.

Emily Bluntová jako Angličanka. | Foto: se svolením HBO Max

1923 (SkyShowtime)

Seriál 1923 od režiséra Taylora Sheridana, nominovaného na Oscara, je dalším pokračováním příběhu o vzniku Yellowstonu, který navazuje na rekordní úspěch seriálu 1883. Hlavní role ztvárnili Harrison Ford a držitelka Oscara Helen Mirrenová. 1923 představuje novou generaci rodiny Duttonových na začátku dvacátého století, kdy hornatý západ USA, který je pro Duttonovy domovem, sužují pandemie, historická sucha, konec prohibice a velká hospodářská krize. První série seriálu je k dispozici na SkyShowtime.

Zdroj: Youtube

Angličanka (HBO Max)

Bohatá anglická šlechtična Cornelia Lockeová (Emily Bluntová) potká koncem devatenactého století na rozlehlých amerických pláních někdejšího indiánského skauta americké armády Elieho Whippa (Chaske Spencer). Společně projíždějí krásnou a drsnou krajinou nasáklou krví a bezprávím, aby se pomstili bestii, která jim a jejich bližním zničila život. Šestidílný seriál britského herce, scenáristy a režiséra Huga Blicka ukazuje nespravedlivě utiskované obyvatele Ameriky, kterými byli před 130 lety nejen indiáni, ale i ženy. V neděli 12. března ve 20.00 na HBO Max můžete sledovat poslední dvě epizody.

Zdroj: Youtube

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Daisy Jonesová je nespokojená dospívající dívka, která najde smysl života na rockové scéně na Sunset Strip bulváru. Billy Dunne s bratrem Grahamem a nejlepšími přáteli Eddiem a Warrenem zakládají na předměstí Pensylvánie kapelu v zoufalé snaze uniknout z místního prostředí. Když se Billy a Daisy setkají, jejich talent i ctižádost se spojí a změní jim život - k lepšímu i horšímu… Seriál Daisy Jones & the Six sleduje vzestup a pád fiktivní rockové kapely. Premiéra nového dílu každý pátek až do 24. března na Prime Video.

Zdroj: Youtube

Mrazivá past (Voyo)

V odlehlé oblasti severní Kanady dojde k sesuvu těžce přístupného diamantového dolu. Zůstane v něm uvězněna skupina horníků, kterým postupně dochází kyslík. Jedinou jejich nadějí na záchranu je tým v čele se zkušeným řidičem kamionu (Liam Neeson) schopným překonat nebezpečnou cestu přes zamrzlý oceán. Tuto takřka nemožnou misi komplikují nejen ohromná vzdálenost a prudká bouře, ale také postupující obleva. Nic z toho se však nevyrovná jejich hlavní hrozbě… Akční thriller s Liamem Neesonem v hlavní roli uvidíte od 11. března na Voyo.

Zdroj: Youtube

Splněný sen (Prima+)

Rodina Pembertových se rozhodne odejít z deštivé Anglie na slunečnou Floridu. Americký sen se ovšem rychle promění v noční můru. Mezi vlezlými sousedy, americkými spolužáky a všudypřítomnými aligátory si však odolná rodina hledá svou vlastní životní cestu… Šestidílná britská komedie s Philipem Glenisterem a Lesley Sharpovou je ke zhlédnutí na Prima+.