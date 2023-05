Zdroj: Youtube

Still: A Michael J. Fox Movie (Apple TV+)

Herec Michael J. Fox se proslavil zejména jako Marty McFly v trilogii Návrat do budoucnosti a kraloval filmovému plátnu po většinu 80. a 90. let minulého století. Když mu bylo 29 let, zkomplikovala mu život i kariéru diagnóza Parkinsonovy choroby… Dokumentární film Davise Guggenheima, v němž herec Michael J. Fox odhaluje detaily o svém životě, kariéře a hlavně letitém boji se zákeřnou nemocí, je vyprávěn nejen jím samotným, ale i prostřednictvím scén z jeho tvorby.

Snímek, který byl s úspěchem uveden na letošním Sundance Film Festivalu, je k vidění na Apple TV+.