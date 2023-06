Zdroj: Youtube

Avatar: The Way of Water (Disney+)

Děj se odehrává více než deset let po událostech prvního Avatara. Režisér a spoluscenárista James Cameron vrací diváky zpět do nádherného světa Pandory ve strhujícím dobrodružství plném akce. Ve filmu Avatar: The Way of Water se znovu setkáte s Jakem Sullym (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldana) a jejich dětmi, kteří stále bojují za to, aby se udrželi v bezpečí a naživu.

Sledujte od 7. června na platformě Disney+.