Táňa Pauhofová v seriálu Bez vědomíZdroj: se svolením SkyShowtime

Bez vědomí

(SkyShowtime)

Bez vědomí je špionážní drama, které se odehrává na konci roku 1989 v době rozpadu sovětského impéria. Marie je profesionální houslistka, která před 12 lety se svým mužem, pronásledovaným disidentem Viktorem, uprchla z totalitního Československa do Británie. Teď se ale vítr začíná pomalu obracet a ve vzduchu visí změna. Marie by toho ráda využila a po letech konečně navštívila svou rodinu. Jenže brzy po návratu do Prahy se ukazuje, že to byla osudová chyba. Viktor za dramatických okolností zmizí a není jisté, zda je vůbec naživu. Marie chce za každou cenu zjistit, co se s ním stalo.

Co když však není na pravdu připravena? Ukazuje se totiž, že Viktora nehledá jen ona, ale i tajné služby několika států. A čas utíká čím dál rychleji, protože pád železné opony se blíží… Sledujte na SkyShowtime.

Zdroj: Youtube