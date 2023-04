K tahákům tohoto týdne patří film Vražda v Paříži s Jennifer Anistonovou a Adamem Sandlerem, komedie Petra Kolečka Zbožňovaný, nebo čtvrtá řada cenami Emmy ověnčeného seriálu Boj o moc. Děti potěší Včelka Mája ve filmu.

Jiří Bartoška v komedii Zbožňovaný. | Foto: se svolením Voyo

Vražda v Paříži (Netflix)

Čtyři roky po vyřešení první záhadné vraždy se Nick a Audrey Spitzovi (Adam Sandler a Jennifer Anistonová) snaží všemožně prosadit s vlastní detektivní agenturou. Pozvání na svatbu svého přítele Mahárádži (Adeel Akhtar) na jeho soukromém ostrově ale nemůžou odmítnout. Jenže ani tentokrát to nebude bezproblémový výlet. Ženicha hned po začátku oslav někdo unese kvůli výkupnému a ze všech VIP hostů, příbuzných, ale i z nevěsty jsou najednou podezřelí. Dále hrají Mark Strong, Mélanie Laurentová, Jodie Turner-Smithová, Kuhoo Verma, John Kani a Dany Boon.

Zdroj: Youtube

Boj o moc (HBO Max)

Seriál zkoumá témata moci a rodinné dynamiky očima patriarchy Logana Roye (Brian Cox) a jeho čtyř dospělých dětí: Kendalla (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Romana (Kieran Culkin) a Connora (Alan Ruck). Prodej mediálního konglomerátu Waystar Royco technologickému vizionáři Lukasi Matssonovi se blíží. Vyhlídka na něj vyvolává mezi Royovými existenční úzkost a rodinné rozpory, protože se obávají, jak budou jejich životy vypadat, až bude obchod dokončen. Rodina si představuje budoucnost, v níž bude jejich kulturní a politická váha značně omezena, a tak dochází k boji o moc…

Boj o moc. Seriál odstartoval už čtvrtou sezonu.Zdroj: se svolením HBO Max

Čtvrtá řada seriálu Boj o moc, jehož předchozí série získaly 13 cen Emmy, je k dispozici na HBO Max.

Zbožňovaný (Voyo)

Uznávaný a všemi oblíbený pediatr Zdeněk (Jiří Bartoška) jde do důchodu. Celý život byl vyhlášeným lékařem nemocnice a nyní se těší na zasloužený odpočinek. Ještě víc se však těší jeho rodina. Jenže Zdeněk není tak dokonalý, jak se zdá. Má jedno velké tajemství. Už téměř 40 let udržuje milenecký poměr s ortopedkou Danou (Ivana Chýlková). A Dana samozřejmě očekává, že na ni teď bude mít Zdeněk konečně víc času. Na Zdeňka tak čekají pěkně horké chvilky a rozhodně ne bezstarostná pohoda, kterou si plánoval… Film scenáristy a režiséra Petra Kolečka sledujte na Voyo.

Zdroj: Youtube

Ted Lasso (Apple TV+)

Herec Jason Sudeikis je Ted Lasso. Trenér amerického fotbalu. Přestože s evropským fotbalem nemá žádné zkušenosti, stěhuje se do Anglie, kde ho najali, aby trénoval fotbalový tým. Půjde to, „jako když Lassem mrská“, i když jsou hráči cyničtí a město nepřátelské? Třetí série amerického komediálního seriálu je k vidění na Apple TV+.

Rabbit Hole (SkyShowtime)

Špionážní thriller vypráví příběh Johna Weira (Kiefer Sutherland), mistra podvodů ve světě firemní špionáže, kterého mocné síly, jež mají schopnost ovlivňovat a ovládat celé národy, falešně obvinily z vraždy. První dvě epizody jsou ke zhlédnutí od 31. března, každý týden pak jedna další na platformě SkyShowtime.

Jakou streamovací službu si vybrat? Nerozvážnost může přijít i na 28 tisíc ročně

Prom Pact (Disney+)

Právě vrcholí plesová sezóna a středoškolačka Mandy Yang a její nejlepší přítel, outsider Ben, jsou obklopeni výzvami 80. let. Mandy se však soustředí na svůj celoživotní sen studovat Harvard. Když zjistí, že byla zařazena na čekací listinu univerzity, je odhodlána udělat vše, co bude v jejích silách, aby ji přijali, i kdyby to znamenalo požádat o pomoc jedinou osobu, které se hnusí – populárního sportovce Grahama Lansinga, jehož otec je mocný senátor. Jakmile se Mandy s Grahamem seznámí blíže, začne si uvědomovat, že v něm je víc, než si myslela, a že je životě možná i něco víc než Harvard.

Tetris (Apple TV+)

Americký prodejce videoher Henk Rogers (Taron Egerton) objeví v roce 1988 hru Tetris. Ta ho okouzlí natolik, že se vypraví do Sovětského svazu, aby vyjednal autorská práva ke hře a umožnil tak Nintendu licencovat Tetris pro kapesní konzole Game Boy. To ještě netušil, že se z Tetrisu stane globální fenomén… Příběh podle skutečnosti natočil skotský režisér Jon S. Baird. Životopisný film je k vidění na Apple TV+.

Taron Egerton ve snímku Tetris.Zdroj: se svolením Apple TV+

Wellmania (Netflix)

Když bouřlivou Liv, která se živí psaním o jídle, postihne vážná zdravotní krize, je nucena přehodnotit svůj životní styl vyjádřený větou: „Žít rychle a zemřít mladý“. Vrhne se proto po hlavě na cestu za zdravím. Ve snaze rychle získat zpět svůj starý život vyzkouší vše od neškodných až po bizarní metody. Vyplatí se jí nové motto: „Žít zdravě, i kdyby mě to mělo zabít“? Australskou komedii můžete vidět na Netflixu.

Zdroj: Youtube

Včelka Mája ve filmu (Prima+)

Malá včelka Mája svojí zvídavostí a dobrodružnou povahou vybočuje ze života obyčejných včel. Když ze včelího úlu zmizí veškerá mateřská kašička, podezření padne na roj sršňů. Nicméně včelka Mája náhodou zjistí, že opravdovým viníkem je někdo z úlu… Australsko-německá animovaná pohádka je k dispozici na Prima+.

Novinky ze streamů: Výlet za formulí, Trojúhelník smutku či slonice z Netlixu

Poslední závod (iVysílání)

Krkonoše před první světovou válkou jsou chudý kraj, kde se český živel střetává s německým. Vzájemnou řevnivost by mohl prolomit lyžařský závod na 50 kilometrů o Velikonočním pondělí roku 1913, na kterém by se poprvé v historii Krkonoš měli utkat nejlepší čeští a němečtí běžci, včetně Bohumila Hanče a Emericha Ratha… Scenárista a režisér Tomáš Hodan natočil podle skutečných událostí strhující sportovní drama, v němž se zrcadlí velký obdiv k duchu férového soupeření a nezištného hrdinství. Hrají: Kryštof Hádek, Judit Bárdos, Marek Adamczyk, Oldřich Kaiser a další.

Zdroj: Youtube