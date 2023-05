Django (Canal+)

Texas, konec 19. století. Django, osamělý pistolník, přijíždí do odlehlého pustého městečka na vrcholu kráteru: Nového Babylonu. Městečka vyděděnců, obývaného muži a ženami všech původů, ras a vyznání. Django tu hledá muže, kteří vyvraždili jeho rodinu, ale místo toho nachází svou ztracenou dceru Sáru. Ta ovšem se svým otcem nechce mít nic společného. Chce, aby odešel, a to navždy. Django se s tím nedokáže smířit a není nic, co by neudělal pro druhou šanci na jejich vztah. Westernový seriál je dostupný na nové streamovací službě Canal+.