První pětka (HBO Max)

Když je ve Finsku zvolena nejmladší premiérkou na světě mladá žena jménem Sanna Marin, začíná nová stránka politických dějin. Kolem ní se vytvoří kabinet pěti odhodlaných žen. Téměř okamžitě jsou postaveny před výzvu, když se do Finska rozšíří celosvětová pandemie. Poté, co se jim podaří zemi pandemií provést, vypukne válka, která uvrhne Evropu do dalších turbulencí. Zatímco vykonávají náročnou práci, starají se o děti a žijí své soukromé životy.

Kdo jsou tyto ambiciózní, vyrovnané ženy, které posouvají politickou kulturu kupředu a jsou inspirací po celém světě? Odkud pocházejí a co je žene kupředu?

„První pětka se zabývá důležitými tématy moci a ženství. I v zemi s velkou tradicí účasti žen v politice jsou političky stále posuzovány a kritizovány přísněji než jejich mužské protějšky. Pohled na kabinet Sanny Marin složený z mladých žen, které řídí zemi, je inspirativní – místo toho, aby nám tento dokument poskytl pouze pohled na bývalou vládu, ukazuje divákům, že nastal čas pro větší genderovou a věkovou vyváženost na vysokých rozhodovacích pozicích po celém světě,“ říká viceprezidentka pro dokumentární filmy, EMEA, HBO Max Hanka Kastelicová. Všechny tři díly finského dokumentárního seriálu jsou k dispozici od 9. června na HBO Max.