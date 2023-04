Nope (SkyShowtime)

Horor Nope.Zdroj: se svolením SkyShowtime

Ten den by proběhl jako každý jiný, kdyby se na nebi neobjevilo „cosi“, co sourozencům Haywoodovým zabilo otce. Bylo to UFO? Nebo je vysvětlení mnohem racionálnější? Nikdo nic neví. Zjevné je jen to, že to, co se děje v okolí malé koňské farmy, na níž OJ (Daniel Kaluuya) a Emerald (Keke Palmerová) žijí, je čím dál znepokojivější a nabírá to na obrátkách.

Zatímco oči senzacechtivých amatérských ufologů a záhadologů se upírají k nebi ve snaze alespoň krátce zahlédnout kousek létajícího talíře, Haywoodovi klopí zraky k zemi. Kdo se na ně nedívá, toho přece neunesou. Nebo že by pravidla neplatila? Mysteriózní horor je k vidění na SkyShowtime od 19. dubna.