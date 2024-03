Holky z autobusuZdroj: se svolením HBO Max

Holky z autobusu

HBO Max

Co to znamená být novinářem, pardon novinářkou? Život ve stresu, s věčným nestíháním, hledáním faktů, kontextů, život bez klidu, pravidelné stravy a obvykle i bez partnera. To všechno zažívají i čtyři hrdinky nenáročné komediální podívané Holky z autobusu, které dostaly deset dílů na to, aby obstály ve své profesi, soukromém životě i vzájemném přátelství. Nemají to snadné - protože právě sledují přehlídku chybujících kandidátů v nepředvídatelné prezidentské kampani.