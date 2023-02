Zdroj: Youtube

Milan Kundera: Od Žertu k Bezvýznamnosti (Voyo)

Proč dílo Milan Kundery tak zaujalo po celém světě? Proč odešel do Francie a začal psát ve francouzštině? Co je za tím, že bránil překladům svých posledních románů do češtiny? Nebo že se vyhýbá kamerám a publicitě? Dokument Miloslava Šmídmajera o Kunderově díle nás zavede do rodného Brna, do dob, kdy studoval a učil na FAMU, nebo do normalizace, kdy mu bylo bráněno v tvorbě a nebyl vydáván, přestože už získával úspěchy v zahraničí.

Jste stále nácek? Indiana Jones se v červnu vrátí do kin v plné parádě

Půlnoční zpověď (Prima+)

On je kněz a ona psycholožka hledající rozhřešení. Strašlivý zločin je spojil dohromady, ale nic není takové, jak se na první pohled může zdát. V hlavních rolích původního seriálu z produkce Primy uvidíte Markétu Plánkovou a Marka Lamboru. Autorkami série jsou sestry Bártů, které jsou podepsány například pod seriály V.I.P. vraždy nebo Temný kraj.

Kdosi, koho jsem znal (Prime Video)

Workoholička Ally (Alison Brieová) při návštěvě rodného města zavzpomíná na staré časy se svou první láskou Seanem (Jay Ellis) a začne pochybovat o všem, čím se stala. Situace se ještě více zamotá, když potká Seanovu snoubenku Cassidy (Kiersey Clemons), která Ally připomíná ženu, jakou sama kdysi bývala. Komedie režiséra Davea Franca potěší milovníky romantiky.

