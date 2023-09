Zdroj: Youtube

Děti Nagana (Prima+)

Jedenáctiletý Dominik je u vytržení, když na turnaji století v Naganu podceňovaný český tým poráží Kanadu a míří do finále. Přestože i on je trochu outsider, rozhodne se koupit hokejku a s kamarády hrát hokej, jak to jen jde. Hlavně s tenisákem na plácku za domem. Spolu sestaví tým a plánují si zahrát svůj vlastní velký zápas proti klukům z vedlejší vesnice. Kromě toho chce Dominik vyhrát i srdce, úsměv a pusu od Katky ze třídy.

Hrají Tom Brenton, Hynek Čermák, Klára Issová, Johana Racková, Otakar Brousek ml., Pavel Batěk, Taťjana Medvecká, Simona Babčáková a další. Sledujte na Prima+.