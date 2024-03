Zdroj: Youtube

Velká svoboda (DAFilms)

Hans Hoffman je homosexuál a žid. Obojí ho během druhé světové války dostalo do koncentračního tábora, osvobozením jeho problémy ale zdaleka neskončily. Kvůli paragrafu 175 kriminalizujícímu homosexualitu byl odeslán přímo do vězení a za mříže se v průběhu další dvaceti let vracel znovu a znovu. Jediný stálý vztah v životě si tak vytvořil se svým dlouholetým spoluvězněm Viktorem, odsouzeným za vraždu. To, co začalo odporem a pohrdáním, postupně přerostlo v lásku.

Hrají Franz Rogowski, Georg Friedrich a další. Drama je ke zhlédnutí na platformě DAFilms.