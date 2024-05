Zdroj: Youtube

Queen Rock Montreal (Disney+)

Koncertní snímek představuje Freddieho Mercuryho, Briana Maye, Rogera Taylora a Johna Deacona v jejich nejlepším období. Původní energií nabité koncerty z 24. a 25. listopadu 1981 byly uspořádány s cílem natočit celovečerní koncertní film dokumentující živá vystoupení skupiny Queen. Film byl restaurován pro IMAX společností Mercury Studios, takže si můžete užít věrný zvuk a křišťálově jasný obraz. Jedna z nejikoničtějších skupin zahrála hity jako We Will Rock You, Somebody to Love, Under Pressure, Bohemian Rhapsody, Another One Bites the Dust nebo We Are the Champions. Ke zhlédnutí na Disney+.