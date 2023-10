Herečka Suzanne Somersová v životě hodně vytrpěla. S veselou Carol ze seriálu Krok za krokem měla pramálo společného. V dětství ji týral otec alkoholik, kvůli utajovanému vztahu se ženatým mužem musela absolvovat potrat, syna z prvního manželství srazilo auto. Osudnou se jí stala rakovina.

Suzanne Somersová s manželem Alanem Hamelem | Foto: Shutterstock

Narodila se rok po konci druhé světové války jako třetí ze čtyř dětí do katolické rodiny žijící v Kalifornii ve Spojených státech amerických. Její otec Francis Mahoney, původem Ir, se živil jako dělník a zahradník a rád se napil. Projevovalo se to tak, že byl agresivní a týral i svou rodinu.

Suzanne Somersová se proto prý často bála o život. Otec ji trestal i za to, že až do 12 let trpěla nedobrovolným nočním pomočováním.

Zemřela Suzanne Somersová. Carol ze seriálu Krok za krokem podlehla rakovině

Ve škole měla Somersová problémy nejen kvůli dyslexii, ale i kvůli tomu, že občas usnula během vyučování. Bylo to důsledkem nočního řádění opilého otce, který nenechal rodinu vyspat. Jednou byla ze studií dokonce vyloučena za to, že napsala obscénní dopis svému spolužákovi.

Suzanne SomersováZdroj: Shutterstock

Konflikt s otcem pak vyvrcholil v jejích 17 letech, kdy jí rodič zakázal jít na ples a strhl z ní šaty. Somersová mu za to uštědřila ránu tenisovou raketou do hlavy.

Sláva i focení pro Playboy

Budoucí herečka otěhotněla už v 19 letech a vdala se za otce svého dítěte. Manželství s Brucem Somersem ovšem vydrželo pouhé tři roky. Coby svobodná matka si pak přivydělávala modelingem a díky tomu poznala svého druhého muže Alana Hamela, kanadského baviče, producenta a moderátora. Než se ale dvojice v roce 1977 oficiálně vzala, udržovala spolu utajený poměr, protože Hamel byl ženatý.

Pro Suzanne to mimo jiné znamenalo, že musela absolvovat potrat. Dalšího dítěte už se pak nedočkala.

Jako herečka se Somersová prosadila právě díky Hamelovi, který ji navrhl na roli v seriálu Three's Company. Fotografie přitažlivé ženy vyšly dvakrát v časopise Playboy. Světovou proslulost jí pak přinesla role Carol v komediálním seriálu Krok za krokem.

Prohrála boj s rakovinou

Veselá Carol ze seriálu měla ve skutečnosti velmi smutný život. Kromě toho, že jejího syna v šesti letech srazilo auto, což pro ni znamenalo velký šok a náklady na léčbu, musela se celý život léčit i ona. Bojovala hlavně s rakovinou. V roce 2000 podstoupila odstranění nádoru v prsu a následné ozařování.

Bohužel letos se jí nemoc vrátila a herečka zemřela 15. října, den před svými 77. narozeninami.