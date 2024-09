Do kin přicházejí Světýlka. Třetí komorní film Beaty Parkanové, v němž se autorka scénáře i režisérka opět inspirovala vlastní rodinou. Člověk by skoro řekl, že po předchozích snímcích Chvilky a Slovo se už filmařka v tématu trochu zacyklila. To nicméně není jediný problém její novinky. Světýlka mají dobrý výchozí nápad i vizuální koncept, scénář ale vystačí maximálně na středometrážní dílo.

Beata Parkanová se vrací do svého dětství, kdy se jako malá holčička ocitla uprostřed konfliktu rodičů a trávila hodně času s prarodiči. Pocity osamělosti, strachu a nezájmu ze strany rodičů přenesla do role Amálky, šestileté hrdinky filmu Světýlka. Napětí, nejistotu a rozepře dospělých nahlíží její optikou, a to velmi důsledně – až na výjimky i fyzicky, tedy z pohledu kamery, která se dívá na svět ze stejné výšky jako dívenka. Takže občas vidíme těla dospělých jen od pasu dolů.

Štěstí je do pohádky

Parkanová si jako vždy libuje v přísné stylizaci vyprávění i postav, dbá na každý detail. Buduje atmosféru nejistoty a pocitu ohrožení, jemuž hrdinka čelí dětsky po svém – snaží se na sebe poutat zvýšenou pozornost, vyvádí s kocourem, zvyšuje hlas, vleze na zahradu k sousedům…

Sledujeme jeden její den, respektive jakési útržky z něj: hry na zahradě, výlet s babičkou a dědou do lesa na borůvky, k vodě, vyprávění pohádky, zpátky domů. Zdánlivě klidný letní čas, který ovšem místy narušují hádky rodičů či sarkastické poznámky rázné babičky, která napjatou situaci zbytečně často komentuje, čímž zvyšuje neklid vnučky. „Štěstí? To si nech do pohádky, holčičko!“, usadí svou dceru, Amálčinu matku, jež evidentně plánuje nový život. Krok za krokem se jistoty malé dívenky hroutí, jak pokračuje den, cítí čím dál více, že se její bezstarostný svět mění.

Poetická kamera

Režisérka je důsledná na všech frontách – vrací diváky do 90. let, kdy vyrůstala, takže se ocitáme v dobových interiérech s luxfery, starou kuchyňskou linkou či pletivem v zahradě, na borůvky se jde s otřískanou bandaskou a hrdinové nosí vytahané manšestráky, halenky s límečkem, široké pružné pásky na šatech, holčička dětské lacláče.

Vizuálně funguje film na jedničku. Dětský svět nahlížený Amálčinýma čistýma očima, čemuž výtečně slouží poetická kamera Tomáše Juríčka hrající si s odlesky slunce v lese, na zahradě či u rybníka, působí autenticky. Do kontrastu k němu vstupují jen zmíněné dialogy dospělých vnášejících naopak prvky neklidu a tísně. Atmosféru citlivě dolaďuje hudba zkušeného slovenského skladatele Michala Novinského (Ve stínu, Kuky se vrací, Učitelka).

Zrádná stylizace

Úskalím filmů Beaty Parkanové bývá zvolená a striktně hlídaná stylizace – jež nedává hercům velký prostor k emocím a činí z jejích děl studenou, odtažitou podívanou. To platí v tomto případě hlavně o malé Mii Bankó, kterou tento koncept bezesporu ztížil herecké akce. Mia je talentovaná holčička s velkýma podmanivýma očima, jež se umí pohybovat volně před kamerou, ne všechny situace jí lze ale věřit. Naplňujíc přesné režisérčiny pokyny přichází místy o svou přirozenost.

Filmu naštěstí pomáhá Veronika Žilková, jež v roli komandující babičky s potřebou vyslovit se ke všemu, podává jeden ze svých nejlepších výkonů posledních let. Jedovatými poznámkami, glosami a výmluvnými pohledy vnáší navíc do filmu humor, který zvolený způsob vyprávění alespoň trochu osvěžuje. V klidnějším projevu jí v roli dědy sekunduje oblíbený režisérčin herec Martin Finger. Jejich interakce s malou Miou působí věrohodně.

Celkový styl vyprávění se nicméně po určité době stává monotónním. Scénář nenabízí žádné dramatičtější momenty ani gradaci, konflikt rodičů je jen načrtnutý, aniž bychom se dozvěděli, co zásadního se vlastně stalo. Sledujeme popis vybraných situací, jež neumožňují divákům hlubší ponor do postav ani silnější emocionální zážitek. Jako cvičení tématu o rozpadu rodiny je to dobré, pro celovečerní film do kin bohužel málo. Na televizní obrazovce budou nejspíš Světýlka fungovat lépe.

Hodnocení Deníku: 55 procent